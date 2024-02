Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Так все просто; він мені частину гонорару перераховує.

100…200$ на місяць гроші невеликі - але приємно…

100…200$ на місяць гроші невеликі - але приємно…

Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.

Та ми не паримось особливо, бо ще йде на рік в магістратуру. Ну і відмову часто пояснюють тим, що є кандидати, для яких питання працевлаштування є більш нагальним. Просто всі відмічають, що на ринку в останній рік стало тісніше. А ще специфіка Нідерландів. Там ну дуже не люблять іноземців, котрі претендують на місцеві робочі місця. Настільки, що питання, чи збираєшся ти їхати з Нідерландів ( не додому, а бодай кудись, лиш би звідси) після отримання диплому, стало буденним в спілкуванні автохтонів з понаєхами.

Вчора сидів в холі СТО одного з автосалонів в Анталії (невеликий ремонт) та мав час поспілкуватися з племінником в Варшаві.

ІТ-ник. MD in Computer science. Має стаж роботи 10 років.

Вирішив офіційно оформити собі легальне перебування у Польщі та відкрити «Робочу візу».

Тобто працевлаштуватися офіційно та легально (зараз працює віддалено на чи канадського, чи американського роботодавця).

Розказав цікаві речі:

- на одну вакансію в Варшаві відразу накидається натовп із 400 кандидатів;

- максимальну зарплатню, яку пропонують - 4000$ (сказав: «З врахуванням податків- я так зрозумів «чистими») - що - за його словами «дуже мало»;

- обговорили варіанти працевлаштування у подальшому, я рекомендував звернути увагу на Нову Зеландію. Я ситуацію там ретельно вивчав в 2013/2014 роках - дуже цікаві варіанти, особливо з точки зору навчання в університеті (зверніть, панове, увагу);

- висловив побоювання про «складну логістику» - тобто переліт в 12 годин. Тут я вже сміявся: чого це ти злякався? В наш час чим далі, тим краще.

Крім того: 12 годин переліт - то зараз звичайна річ - це переліт, наприклад з Мюнхена на Сан Францисько. Це ж не переліт з Абу Дабі на Сан Франциско: там 15,5 годин…

Обіцяв думати…



P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно…

Я спитав, чи не вибрав він собі одну вакансію з 24-з запропонованих на одному сайті однієї дуже потужної компанії, класу «software», адресу якого я дав? Виявилося, що із запропонованого йому нічого не підходить.

У тих ІТ-ників прямо як у медиків: або ти педіатр, або окуліст, або уролог…



Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується… Еміграція, заробітчанствоNews from PolandВчора сидів в холі СТО одного з автосалонів в Анталії (невеликий ремонт) та мав час поспілкуватися з племінником в Варшаві.ІТ-ник. MD in Computer science. Має стаж роботи 10 років.Вирішив офіційно оформити собі легальне перебування у Польщі та відкрити «Робочу візу».Тобто працевлаштуватися офіційно та легально (зараз працює віддалено на чи канадського, чи американського роботодавця).Розказав цікаві речі:- на одну вакансію в Варшаві відразу накидається натовп із 400 кандидатів;- максимальну зарплатню, яку пропонують - 4000$ (сказав: «З врахуванням податків- я так зрозумів «чистими») - що - за його словами «дуже мало»;- обговорили варіанти працевлаштування у подальшому, я рекомендував звернути увагу на Нову Зеландію. Я ситуацію там ретельно вивчав в 2013/2014 роках - дуже цікаві варіанти, особливо з точки зору навчання в університеті (зверніть, панове, увагу);- висловив побоювання про «складну логістику» - тобто переліт в 12 годин. Тут я вже сміявся: чого це ти злякався? В наш час чим далі, тим краще.Крім того: 12 годин переліт - то зараз звичайна річ - це переліт, наприклад з Мюнхена на Сан Францисько. Це ж не переліт з Абу Дабі на Сан Франциско: там 15,5 годин…Обіцяв думати…P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно…Я спитав, чи не вибрав він собі одну вакансію з 24-з запропонованих на одному сайті однієї дуже потужної компанії, класу «software», адресу якого я дав? Виявилося, що із запропонованого йому нічого не підходить.У тих ІТ-ників прямо як у медиків: або ти педіатр, або окуліст, або уролог…Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…

400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.

Порадьте племіннику Антарктиду - теж далеко, замість овець правда пінгвіни - але культурне життя як в новій зеландіі- тобто ніякого - тіш гладь і благодать) cherchiltank

Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.

Ще додав, що ретроспективно:

- було дуже добре;

- потім стало буде погано;

- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»… Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.Ще додав, що ретроспективно:- було дуже добре;- потім стало буде погано;- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»… akurt

Та навіть в Україні зараз менше кандидатів на одну посаду на джунські вакансії, це при масових скороченнях, 1860 і мобілізації

От приклад

https://djinni.co/jobs/492329-junior-java-developer/

Вакансія опублікована 23 лютого 2024

Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО… akurt

