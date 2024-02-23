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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1888188918901891
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:13

  stm написав:
  akurt написав:Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…

СЕО не ищут, а предлагают просто :)

Як і партнера, але звідки про це відомо турецькому подданному з освітою автодорожнього інституту?)
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