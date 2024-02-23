|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:13
stm написав: akurt написав:
Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…
СЕО не ищут, а предлагают просто
Як і партнера, але звідки про це відомо турецькому подданному з освітою автодорожнього інституту?)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1171
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему