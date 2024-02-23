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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:13
stm написав: akurt написав:
Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…
СЕО не ищут, а предлагают просто
Як і партнера, але звідки про це відомо турецькому подданному з освітою автодорожнього інституту?)
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:29
stm написав: akurt написав:
Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…
СЕО не ищут, а предлагают просто
шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:31
Gastarbaiter написав:
Бухгалтерія та фінанси
akurt написав:
Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…
завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці
дуже залежить від конкретної ситуації.
останнім напевне звільнять кадровика - який має звільнити всіх інших
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:33
Shaman написав: stm написав: akurt написав:
Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…
СЕО не ищут, а предлагают просто
шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO
Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:37
akurt написав:
Ну історії бувають і такі: з ложкою дьогтю в бочці з медом...
Дочка приятелів закінчила університет в Парижі. Я аплодував в долоні...
Рано: у Франції роботу НЕ знайшла.
Знайшла роботу в Канаді. Поїхала. Я аплодував...
Рано: через 6 місяців повернулася у Францію... Робота в Канаді закінчилася...
В Парижі чекав досить непоганий хлопець (я його знав) на ім"я Жан...
Я вважаю, що вся справа у виборі спеціальності. В тієї дівчини спеціальність "Соціологія
"...
Така собі спеціальність - "вокально-інструментальна
" спеціальність...
Що їв - що музику слухав... (цю фразу мені сказала одна дуже авторитетна для мене людина
).
Ще приклад: дуже поважний університет, який входить в ТОР-100
університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-5
- закінчили двоє громадян США.
Хлопцям на момент закінчення в 2020 році було по 21 року.
Отримали дипломи та на наступний день вже знайшли роботу!
В МакДональдсі.
За їх спецальністью - "Екологія"- роботи ніде не було....
Так що я і вірю, і знаю...
гадаю, робите неправильні висновки. соціологія - якраз спеціальність для тих, хто приймає участь в організації виборчої кампанії - як у нас в 2019 році або в США у респів зараз. тому ця зневага фізиків до ліриків - таке собі, якраз знаю ситуації, що чистий фізик у США думає, ким працювати, - фізики теж не дуже потрібні
про Макдональдс - це скоріш байка з теми, що в Америці прийнято працювати. тому, коли студент працює літом навіть в Макдональдсі - це норм. більший подив викликає людина, яка студентом влітку взагалі не працює, як звикли в нас - це не по-американськи.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:40
stm написав:
Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.
вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).
CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:03
Shaman написав:
вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).
CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.
Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:11
Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.[/quote]
На відміну від пана Шамана, Ви, як завжди, чітко змальовуєте ситуацію. Це я як безробітний СЕО з двадцятирічним стажем кажу)))
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:12
BIGor написав:
Тей приклад що є якась вакансія на 400 бажаючих - це явно трейні без досвіду роботи, але навіть і це малоімовірно.
Пане ВIGor, я Вас поважаю, Ви знаєте, але в цьому випадку Ви помиляєтеся.
Мова йде про мого племінника, зараз отримує більше за 8000$ на місяць (сам здивувався я такій зарплатні).
Він знає про що говорить. Бо працює на одну із самих потужних в світі компаній, послугами якої користується і певна частина учасників форуму, особливо ті, хто мешкає за кордоном.
Проблема саме в тому, що хоче офіційного працевлаштування в Польщі, ось і розказав про таку ситуацію.
Напишу пізніше, який варіант він знайде,
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:21
akurt написав: BIGor написав:
Тей приклад що є якась вакансія на 400 бажаючих - це явно трейні без досвіду роботи, але навіть і це малоімовірно.
Пане ВIGor, я Вас поважаю, Ви знаєте, але в цьому випадку Ви помиляєтеся.
Мова йде про мого племінника, зараз отримує більше за 8000$ на місяць (сам здивувався я такій зарплатні).
Він знає про що говорить. Бо працює на одну із самих потужних в світі компаній, послугами якої користується і певна частина учасників форуму, особливо ті, хто мешкає за кордоном.
Проблема саме в тому, що хоче офіційного працевлаштування в Польщі, ось і розказав про таку ситуацію.
Напишу пізніше, який варіант він знайде,
Може племінник Вас трошки локшиною декорує?
8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях.
Архітекторів небогато, їх в принципі не може бути 400 на посаду.
Компанія сама буде шукати спеціалістів такого рівня, бо вони вже працевлаштовані.
Резюме шлють початківці
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