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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1888188918901891 Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:13 stm написав: akurt написав: Я не буду сперечатися; посади різні бувають.

Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО… Я не буду сперечатися; посади різні бувають.Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…

СЕО не ищут, а предлагают просто СЕО не ищут, а предлагают просто

Як і партнера, але звідки про це відомо турецькому подданному з освітою автодорожнього інституту?) Як і партнера, але звідки про це відомо турецькому подданному з освітою автодорожнього інституту?) cherchiltank

Повідомлень: 1171 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:29 stm написав: akurt написав: Я не буду сперечатися; посади різні бувають.

Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО… Я не буду сперечатися; посади різні бувають.Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…

СЕО не ищут, а предлагают просто СЕО не ищут, а предлагают просто

шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO Shaman

Повідомлень: 5318 З нами з: 29.09.19 Подякував: 556 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:31 Gastarbaiter написав: akurt написав: Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується… Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…

Бухгалтерія та фінанси завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці

дуже залежить від конкретної ситуації.

останнім напевне звільнять кадровика - який має звільнити всіх інших дуже залежить від конкретної ситуації.останнім напевне звільнять кадровика - який має звільнити всіх інших Shaman

Повідомлень: 5318 З нами з: 29.09.19 Подякував: 556 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:33 Shaman написав: stm написав: akurt написав: Я не буду сперечатися; посади різні бувають.

Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО… Я не буду сперечатися; посади різні бувають.Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…

СЕО не ищут, а предлагают просто СЕО не ищут, а предлагают просто

шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO

Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль. Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль. stm

Повідомлень: 4521 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:37 akurt написав: Ну історії бувають і такі: з ложкою дьогтю в бочці з медом...

Дочка приятелів закінчила університет в Парижі. Я аплодував в долоні...

Рано: у Франції роботу НЕ знайшла.

Знайшла роботу в Канаді. Поїхала. Я аплодував...

Рано: через 6 місяців повернулася у Францію... Робота в Канаді закінчилася...

В Парижі чекав досить непоганий хлопець (я його знав) на ім"я Жан...

Я вважаю, що вся справа у виборі спеціальності. В тієї дівчини спеціальність "Соціологія"...

Така собі спеціальність - "вокально-інструментальна" спеціальність...

Що їв - що музику слухав... (цю фразу мені сказала одна дуже авторитетна для мене людина).



Ще приклад: дуже поважний університет, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-5 - закінчили двоє громадян США.

Хлопцям на момент закінчення в 2020 році було по 21 року.

Отримали дипломи та на наступний день вже знайшли роботу!

В МакДональдсі.

За їх спецальністью - "Екологія"- роботи ніде не було....

Так що я і вірю, і знаю... Ну історії бувають і такі: з ложкою дьогтю в бочці з медом...Дочка приятелів закінчила університет в Парижі. Я аплодував в долоні...Рано: у Франції роботу НЕ знайшла.Знайшла роботу в Канаді. Поїхала. Я аплодував...Рано: через 6 місяців повернулася у Францію... Робота в Канаді закінчилася...В Парижі чекав досить непоганий хлопець (я його знав) на ім"я Жан...Я вважаю, що вся справа у виборі спеціальності. В тієї дівчини спеціальність "Соціологія"...Така собі спеціальність - "вокально-інструментальна" спеціальність...Що їв - що музику слухав... (цю фразу мені сказала одна дуже авторитетна для мене людина).Ще приклад: дуже поважний університет, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-5 - закінчили двоє громадян США.Хлопцям на момент закінчення в 2020 році було по 21 року.Отримали дипломи та на наступний день вже знайшли роботу!В МакДональдсі.За їх спецальністью - "Екологія"- роботи ніде не було....Так що я і вірю, і знаю...

гадаю, робите неправильні висновки. соціологія - якраз спеціальність для тих, хто приймає участь в організації виборчої кампанії - як у нас в 2019 році або в США у респів зараз. тому ця зневага фізиків до ліриків - таке собі, якраз знаю ситуації, що чистий фізик у США думає, ким працювати, - фізики теж не дуже потрібні



про Макдональдс - це скоріш байка з теми, що в Америці прийнято працювати. тому, коли студент працює літом навіть в Макдональдсі - це норм. більший подив викликає людина, яка студентом влітку взагалі не працює, як звикли в нас - це не по-американськи. гадаю, робите неправильні висновки. соціологія - якраз спеціальність для тих, хто приймає участь в організації виборчої кампанії - як у нас в 2019 році або в США у респів зараз. тому ця зневага фізиків до ліриків - таке собі, якраз знаю ситуації, що чистий фізик у США думає, ким працювати, - фізики теж не дуже потрібніпро Макдональдс - це скоріш байка з теми, що в Америці прийнято працювати. тому, коли студент працює літом навіть в Макдональдсі - це норм. більший подив викликає людина, яка студентом влітку взагалі не працює, як звикли в нас - це не по-американськи. Shaman

Повідомлень: 5318 З нами з: 29.09.19 Подякував: 556 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:40 stm написав: Shaman написав: stm написав: СЕО не ищут, а предлагают просто СЕО не ищут, а предлагают просто

шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO

Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль. Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.

вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).



CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід. вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід. Shaman

Повідомлень: 5318 З нами з: 29.09.19 Подякував: 556 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:03 Shaman написав: вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).



CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід. вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты stm

Повідомлень: 4521 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:11 stm написав: Shaman написав: СЕО не ищут, а предлагают просто СЕО не ищут, а предлагают просто

шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO

Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.[/quote]

На відміну від пана Шамана, Ви, як завжди, чітко змальовуєте ситуацію. Це я як безробітний СЕО з двадцятирічним стажем кажу))) Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.[/quote]На відміну від пана Шамана, Ви, як завжди, чітко змальовуєте ситуацію. Це я як безробітний СЕО з двадцятирічним стажем кажу))) gonchik74

Повідомлень: 617 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:12 BIGor написав: Тей приклад що є якась вакансія на 400 бажаючих - це явно трейні без досвіду роботи, але навіть і це малоімовірно. Тей приклад що є якась вакансія на 400 бажаючих - це явно трейні без досвіду роботи, але навіть і це малоімовірно.

Пане ВIGor, я Вас поважаю, Ви знаєте, але в цьому випадку Ви помиляєтеся.

Мова йде про мого племінника, зараз отримує більше за 8000$ на місяць (сам здивувався я такій зарплатні).

Він знає про що говорить. Бо працює на одну із самих потужних в світі компаній, послугами якої користується і певна частина учасників форуму, особливо ті, хто мешкає за кордоном.

Проблема саме в тому, що хоче офіційного працевлаштування в Польщі, ось і розказав про таку ситуацію.

Напишу пізніше, який варіант він знайде, Пане ВIGor, я Вас поважаю, Ви знаєте, але в цьому випадку Ви помиляєтеся.Мова йде про мого племінника, зараз отримує більше за 8000$ на місяць (сам здивувався я такій зарплатні).Він знає про що говорить. Бо працює на одну із самих потужних в світі компаній, послугами якої користується і певна частина учасників форуму, особливо ті, хто мешкає за кордоном.Проблема саме в тому, що хоче офіційного працевлаштування в Польщі, ось і розказав про таку ситуацію.Напишу пізніше, який варіант він знайде, akurt

Повідомлень: 9260 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3464 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:21 akurt написав: BIGor написав: Тей приклад що є якась вакансія на 400 бажаючих - це явно трейні без досвіду роботи, але навіть і це малоімовірно. Тей приклад що є якась вакансія на 400 бажаючих - це явно трейні без досвіду роботи, але навіть і це малоімовірно.

Пане ВIGor, я Вас поважаю, Ви знаєте, але в цьому випадку Ви помиляєтеся.

Мова йде про мого племінника, зараз отримує більше за 8000$ на місяць (сам здивувався я такій зарплатні).

Він знає про що говорить. Бо працює на одну із самих потужних в світі компаній, послугами якої користується і певна частина учасників форуму, особливо ті, хто мешкає за кордоном.

Проблема саме в тому, що хоче офіційного працевлаштування в Польщі, ось і розказав про таку ситуацію.

Напишу пізніше, який варіант він знайде, Пане ВIGor, я Вас поважаю, Ви знаєте, але в цьому випадку Ви помиляєтеся.Мова йде про мого племінника, зараз отримує більше за 8000$ на місяць (сам здивувався я такій зарплатні).Він знає про що говорить. Бо працює на одну із самих потужних в світі компаній, послугами якої користується і певна частина учасників форуму, особливо ті, хто мешкає за кордоном.Проблема саме в тому, що хоче офіційного працевлаштування в Польщі, ось і розказав про таку ситуацію.Напишу пізніше, який варіант він знайде,



Може племінник Вас трошки локшиною декорує?

8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях.

Архітекторів небогато, їх в принципі не може бути 400 на посаду.

Компанія сама буде шукати спеціалістів такого рівня, бо вони вже працевлаштовані.

Резюме шлють початківці Може племінник Вас трошки локшиною декорує?8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях.Архітекторів небогато, їх в принципі не може бути 400 на посаду.Компанія сама буде шукати спеціалістів такого рівня, бо вони вже працевлаштовані.Резюме шлють початківці fox767676 Повідомлень: 1123 З нами з: 13.06.20 Подякував: 286 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1888188918901891 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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