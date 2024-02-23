RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1888188918901891
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:13

  stm написав:
  akurt написав:Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…

СЕО не ищут, а предлагают просто :)

Як і партнера, але звідки про це відомо турецькому подданному з освітою автодорожнього інституту?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:29

  stm написав:
  akurt написав:Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…

СЕО не ищут, а предлагают просто :)

шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 29.09.19
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:31

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…

Бухгалтерія та фінанси завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці :mrgreen:

дуже залежить від конкретної ситуації.
останнім напевне звільнять кадровика - який має звільнити всіх інших :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 29.09.19
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:33

  Shaman написав:
  stm написав:
  akurt написав:Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…

СЕО не ищут, а предлагают просто :)

шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO :)

Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:37

  akurt написав:Ну історії бувають і такі: з ложкою дьогтю в бочці з медом...
Дочка приятелів закінчила університет в Парижі. Я аплодував в долоні...
Рано: у Франції роботу НЕ знайшла.
Знайшла роботу в Канаді. Поїхала. Я аплодував...
Рано: через 6 місяців повернулася у Францію... Робота в Канаді закінчилася...
В Парижі чекав досить непоганий хлопець (я його знав) на ім"я Жан...
Я вважаю, що вся справа у виборі спеціальності. В тієї дівчини спеціальність "Соціологія"...
Така собі спеціальність - "вокально-інструментальна" спеціальність...
Що їв - що музику слухав... (цю фразу мені сказала одна дуже авторитетна для мене людина).

Ще приклад: дуже поважний університет, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-5 - закінчили двоє громадян США.
Хлопцям на момент закінчення в 2020 році було по 21 року.
Отримали дипломи та на наступний день вже знайшли роботу!
В МакДональдсі.
За їх спецальністью - "Екологія"- роботи ніде не було....
Так що я і вірю, і знаю...

гадаю, робите неправильні висновки. соціологія - якраз спеціальність для тих, хто приймає участь в організації виборчої кампанії - як у нас в 2019 році або в США у респів зараз. тому ця зневага фізиків до ліриків - таке собі, якраз знаю ситуації, що чистий фізик у США думає, ким працювати, - фізики теж не дуже потрібні :D

про Макдональдс - це скоріш байка з теми, що в Америці прийнято працювати. тому, коли студент працює літом навіть в Макдональдсі - це норм. більший подив викликає людина, яка студентом влітку взагалі не працює, як звикли в нас - це не по-американськи.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 29.09.19
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:40

  stm написав:
  Shaman написав:
  stm написав:СЕО не ищут, а предлагают просто :)

шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO :)

Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.

вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).

CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 29.09.19
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:03

  Shaman написав:вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).

CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:11

  stm написав:
  Shaman написав:СЕО не ищут, а предлагают просто :)

шукають теж. а що робити CEO, який з деяких причин став безробітним? шукає інше CEO :)

Он нужен с клиентами и персоналом для другого работодателя. Или создать конкурента бывшему владельцу. Без такого счастья бедному СЕО останется соглашаться на очень не СЕОвские позиции. В этом и вся печаль.[/quote]
На відміну від пана Шамана, Ви, як завжди, чітко змальовуєте ситуацію. Це я як безробітний СЕО з двадцятирічним стажем кажу)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 617
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:12

  BIGor написав:Тей приклад що є якась вакансія на 400 бажаючих - це явно трейні без досвіду роботи, але навіть і це малоімовірно.

Пане ВIGor, я Вас поважаю, Ви знаєте, але в цьому випадку Ви помиляєтеся.
Мова йде про мого племінника, зараз отримує більше за 8000$ на місяць (сам здивувався я такій зарплатні).
Він знає про що говорить. Бо працює на одну із самих потужних в світі компаній, послугами якої користується і певна частина учасників форуму, особливо ті, хто мешкає за кордоном.
Проблема саме в тому, що хоче офіційного працевлаштування в Польщі, ось і розказав про таку ситуацію.
Напишу пізніше, який варіант він знайде,
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9260
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3464 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:21

  akurt написав:
  BIGor написав:Тей приклад що є якась вакансія на 400 бажаючих - це явно трейні без досвіду роботи, але навіть і це малоімовірно.

Пане ВIGor, я Вас поважаю, Ви знаєте, але в цьому випадку Ви помиляєтеся.
Мова йде про мого племінника, зараз отримує більше за 8000$ на місяць (сам здивувався я такій зарплатні).
Він знає про що говорить. Бо працює на одну із самих потужних в світі компаній, послугами якої користується і певна частина учасників форуму, особливо ті, хто мешкає за кордоном.
Проблема саме в тому, що хоче офіційного працевлаштування в Польщі, ось і розказав про таку ситуацію.
Напишу пізніше, який варіант він знайде,


Може племінник Вас трошки локшиною декорує?
8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях.
Архітекторів небогато, їх в принципі не може бути 400 на посаду.
Компанія сама буде шукати спеціалістів такого рівня, бо вони вже працевлаштовані.
Резюме шлють початківці
fox767676
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 13.06.20
Подякував: 286 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1888188918901891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.