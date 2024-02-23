Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):
"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях." - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000 саме у варшавських краях.
Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.
Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючи НЕ на польського роботодавця: і НЕ на Польщу, і фактично НЕ "у варшавських краях" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав.
P.S. Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.
В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей/професій/посад - і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.
Всім - в суботу - гарного дня!