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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:37
fox767676 написав:
Може племінник Вас трошки локшиною декорує?
Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях.
" - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000 саме у варшавських краях.
Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.
Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючи НЕ
на польського роботодавця: і НЕ
на Польщу, і фактично НЕ
"у варшавських краях
" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав. P.S.
Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.
В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей/професій/посад - і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.
Всім - в суботу - гарного дня!
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:04
akurt написав: fox767676 написав:
Може племінник Вас трошки локшиною декорує?
Такому фахівцю з локшини як ви, я вірю, що то вигідна робота - фасувати/декорувати локшину.
Людина, про яку йшла мова - MD in Computer Science.
Освіту отримав - можна пишатися - в Україні. На скільки я знаю за час роботи змінив тільки 2 фірми - перша - точно знаю, що канадська. Другу точно знаю, але не можу говорити.
Але ваша думка є цінною.
В смислі дуже цінною.
Декоруйте локшину.P.S.
Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.
В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію.
Ви людина поважного віку, тому мабуть можна зрозуміти пієтет перед малознайомим абревіатурами на іноземній мові.
Ось тут можна посміятися Освіту отримав - можна пишатися - в Україні.
Бо випускників українських вишів з ІТ щорічно тисячі. "MD" - master degree відповідає фаховому рівню магістр ("спеціаліст" по-старому), одразу після бакалавра, це не науковий ступінь.
І жодна кваліфікація, науковий ступінь не дають права перетину кордону після 24.02.2024, тому Ваш 28 річний племінник залишив Україну 99% незаконно, тут точно нема чим пишатися. Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 23 лют, 2024 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:04
akurt написав: fox767676 написав:
Може племінник Вас трошки локшиною декорує?
Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях.
" - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000 саме у варшавських краях.
Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.
Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючи НЕ
на польського роботодавця: і НЕ
на Польщу, і фактично НЕ
"у варшавських краях
" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав. P.S.
Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.
В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.
Всім - завтра - гарного дня!
Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше.
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gonchik74
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:41
stm написав: Shaman написав:
вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).
CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.
Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты
навіщо погоджуватися/не погоджуватися? як зробити, щоб у блондинки засяяли очі?
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Shaman
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:05
gonchik74 написав:
Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше.
А це ви спитайте у пана fox767676.
Бачите як людину чужі грошів зачепили.P.S.
Між тим диспут однаково цікавий, бачите: до рівня освіти і думки немає додати трохи розуму.
Іноді - трохи вдачі.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:10
fox767676 написав:
Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків
, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися
Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:31
BIGor написав: fox767676 написав:
Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків
, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися
Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.
Прочитайте уважно . Флагман , not FAANG
Фейсбуки не керують світом, світом керують інституційні інвестори
блекрок, фіделіті, морнінгстар
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:41
akurt написав: gonchik74 написав:
Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше.
А це ви спитайте у пана fox767676.
Бачите як людину чужі грошів зачепили.P.S.
Між тим диспут однаково цікавий, бачите: до рівня освіти і думки немає додати трохи розуму.
Іноді - трохи вдачі.
Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим
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