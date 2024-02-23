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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1890189118921893>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:37

  fox767676 написав:Може племінник Вас трошки локшиною декорує?


Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):
"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях." - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000 саме у варшавських краях.
Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.
Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючи НЕ на польського роботодавця: і НЕ на Польщу, і фактично НЕ "у варшавських краях" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав.

P.S. Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.
В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей/професій/посад - і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.
Всім - в суботу - гарного дня!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:04

  akurt написав:
  fox767676 написав:Може племінник Вас трошки локшиною декорує?

Такому фахівцю з локшини як ви, я вірю, що то вигідна робота - фасувати/декорувати локшину.
Людина, про яку йшла мова - MD in Computer Science.
Освіту отримав - можна пишатися - в Україні. На скільки я знаю за час роботи змінив тільки 2 фірми - перша - точно знаю, що канадська. Другу точно знаю, але не можу говорити.
Але ваша думка є цінною.
В смислі дуже цінною.
Декоруйте локшину.

P.S. Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.
В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію.


Ви людина поважного віку, тому мабуть можна зрозуміти пієтет перед малознайомим абревіатурами на іноземній мові.
Ось тут можна посміятися
Освіту отримав - можна пишатися - в Україні.
Бо випускників українських вишів з ІТ щорічно тисячі. "MD" - master degree відповідає фаховому рівню магістр ("спеціаліст" по-старому), одразу після бакалавра, це не науковий ступінь.
І жодна кваліфікація, науковий ступінь не дають права перетину кордону після 24.02.2024, тому Ваш 28 річний племінник залишив Україну 99% незаконно, тут точно нема чим пишатися. Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 лют, 2024 22:24, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:04

  akurt написав:
  fox767676 написав:Може племінник Вас трошки локшиною декорує?


Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):
"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях." - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000 саме у варшавських краях.
Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.
Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючи НЕ на польського роботодавця: і НЕ на Польщу, і фактично НЕ "у варшавських краях" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав.

P.S. Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.
В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.
Всім - завтра - гарного дня!

Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:41

  stm написав:
  Shaman написав:вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).

CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты :)

навіщо погоджуватися/не погоджуватися? як зробити, щоб у блондинки засяяли очі? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:05

  gonchik74 написав:Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше.

А це ви спитайте у пана fox767676.
Бачите як людину чужі грошів зачепили.

P.S. Між тим диспут однаково цікавий, бачите: до рівня освіти і думки немає додати трохи розуму.
Іноді - трохи вдачі.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися

Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:31

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися

Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.


Прочитайте уважно . Флагман , not FAANG

Фейсбуки не керують світом, світом керують інституційні інвестори
блекрок, фіделіті, морнінгстар
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:41

  akurt написав:
  gonchik74 написав:Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше.

А це ви спитайте у пана fox767676.
Бачите як людину чужі грошів зачепили.

P.S. Між тим диспут однаково цікавий, бачите: до рівня освіти і думки немає додати трохи розуму.
Іноді - трохи вдачі.


Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:48

  Shaman написав:
  stm написав:
  Shaman написав:вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).

CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты :)

навіщо погоджуватися/не погоджуватися? як зробити, щоб у блондинки засяяли очі? ;)

Фонариком в ухо посветить, ясное дело :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Про FAANg, є знайомі в польському Amazon, щось якихось видимих щасливих змін у порівнянні з часами коли вони були українськими фоп, я не помітив
fox767676
 
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