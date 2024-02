Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1890189118921893> Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:37 fox767676 написав: Може племінник Вас трошки локшиною декорує?

Може племінник Вас трошки локшиною декорує?



Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):

"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях." - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000 саме у варшавських краях.

Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.

Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючи НЕ на польського роботодавця: і НЕ на Польщу, і фактично НЕ "у варшавських краях" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав.



P.S. Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.

В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей/професій/посад - і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.

Всім - в суботу - гарного дня! Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях." - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючина польського роботодавця: іна Польщу, і фактично"у варшавських краях" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав.Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей/професій/посад - і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.Всім - в суботу - гарного дня! akurt

Повідомлень: 9265 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3467 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:04 akurt написав: fox767676 написав: Може племінник Вас трошки локшиною декорує?

Може племінник Вас трошки локшиною декорує?

Такому фахівцю з локшини як ви, я вірю, що то вигідна робота - фасувати/декорувати локшину.

Людина, про яку йшла мова - MD in Computer Science.

Освіту отримав - можна пишатися - в Україні. На скільки я знаю за час роботи змінив тільки 2 фірми - перша - точно знаю, що канадська. Другу точно знаю, але не можу говорити.

Але ваша думка є цінною.

В смислі дуже цінною.

Декоруйте локшину.



P.S. Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.

В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Такому фахівцю з локшини як ви, я вірю, що то вигідна робота - фасувати/декорувати локшину.Людина, про яку йшла мова - MD in Computer Science.Освіту отримав - можна пишатися - в Україні. На скільки я знаю за час роботи змінив тільки 2 фірми - перша - точно знаю, що канадська. Другу точно знаю, але не можу говорити.Але ваша думка є цінною.В смислі дуже цінною.Декоруйте локшину.Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію.



Ви людина поважного віку, тому мабуть можна зрозуміти пієтет перед малознайомим абревіатурами на іноземній мові.

Ось тут можна посміятися

Освіту отримав - можна пишатися - в Україні.

Бо випускників українських вишів з ІТ щорічно тисячі. "MD" - master degree відповідає фаховому рівню магістр ("спеціаліст" по-старому), одразу після бакалавра, це не науковий ступінь.

І жодна кваліфікація, науковий ступінь не дають права перетину кордону після 24.02.2024, тому Ваш 28 річний племінник залишив Україну 99% незаконно, тут точно нема чим пишатися. Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися Ви людина поважного віку, тому мабуть можна зрозуміти пієтет перед малознайомим абревіатурами на іноземній мові.Ось тут можна посміятисяОсвіту отримав - можна пишатися - в Україні.Бо випускників українських вишів з ІТ щорічно тисячі. "MD" - master degree відповідає фаховому рівню магістр ("спеціаліст" по-старому), одразу після бакалавра, це не науковий ступінь.І жодна кваліфікація, науковий ступінь не дають права перетину кордону після 24.02.2024, тому Ваш 28 річний племінник залишив Україну 99% незаконно, тут точно нема чим пишатися. Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 лют, 2024 22:24, всього редагувалось 1 раз. fox767676 Повідомлень: 1131 З нами з: 13.06.20 Подякував: 286 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:04 akurt написав: fox767676 написав: Може племінник Вас трошки локшиною декорує?

Може племінник Вас трошки локшиною декорує?



Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):

"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях." - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000 саме у варшавських краях.

Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.

Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючи НЕ на польського роботодавця: і НЕ на Польщу, і фактично НЕ "у варшавських краях" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав.



P.S. Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.

В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.

Всім - завтра - гарного дня! Декоруйте локшину. Також УВАЖНО читайте інформацію, Ви написали таке (цитата):"8000$ - зп іт-архітектора у варщавських краях." - виглядає так, ніби-то я писав, що хтось із згаданих осіб заробляє 8000Мною було написано ПРОТИЛЕЖНЕ: "у варшавських краях" практично неможливо знайти ОФІЦІЙНУ ЛЕГАЛЬНУ роботу на таку зарплатню. Все що пропонують - з урахуванням податків - іде на цифру 5000$. І навіть 5000$ - не получається - реально 4000$.Якщо людина ЗАРАЗ - в ці дні, проживаючі у Варшаві, отримує 8000$+ працюючина польського роботодавця: іна Польщу, і фактично"у варшавських краях" - але треба легалізуватися саме "у варшавських краях" - то і виникає проблема, про яку я вище і написав.Мені сьогоднішній диспут сподобався - бо він був досить інформативним і цікавим.В кого є діти, яким вступати до університетів - можливо - знайдуть корисну життєву - на перспективу - інформацію. Ми всі тут сьогодні згадали багато спеціальностей і висвітили багато акутальних проблем саме за темою гілки.Всім - завтра - гарного дня!

Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше. Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше. gonchik74

Повідомлень: 618 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:41 stm написав: Shaman написав: вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).



CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід. вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты

навіщо погоджуватися/не погоджуватися? як зробити, щоб у блондинки засяяли очі? навіщо погоджуватися/не погоджуватися? як зробити, щоб у блондинки засяяли очі? Shaman

Повідомлень: 5324 З нами з: 29.09.19 Подякував: 556 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:05 gonchik74 написав: Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше. Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше.

А це ви спитайте у пана fox767676.

Бачите як людину чужі грошів зачепили.



P.S. Між тим диспут однаково цікавий, бачите: до рівня освіти і думки немає додати трохи розуму.

Іноді - трохи вдачі. А це ви спитайте у панаБачите як людину чужі грошів зачепили.Між тим диспут однаково цікавий, бачите: до рівня освіти і думки немає додати трохи розуму.Іноді - трохи вдачі. akurt

Повідомлень: 9265 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3467 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:10 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися

Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива. Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива. BIGor

Повідомлень: 8637 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1709 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:31 BIGor написав: fox767676 написав: Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися

Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива. Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.



Прочитайте уважно . Флагман , not FAANG



Фейсбуки не керують світом, світом керують інституційні інвестори

блекрок, фіделіті, морнінгстар Прочитайте уважно . Флагман , not FAANGФейсбуки не керують світом, світом керують інституційні інвесториблекрок, фіделіті, морнінгстар fox767676 Повідомлень: 1131 З нами з: 13.06.20 Подякував: 286 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:41 akurt написав: gonchik74 написав: Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше. Не смію спитати - заробляючи 8000$ в місяць важко щомісяця патити 300 за легалізацію? Ну ок, коли піднімуть мінімалку стане трохи більше.

А це ви спитайте у пана fox767676.

Бачите як людину чужі грошів зачепили.



P.S. Між тим диспут однаково цікавий, бачите: до рівня освіти і думки немає додати трохи розуму.

Іноді - трохи вдачі. А це ви спитайте у панаБачите як людину чужі грошів зачепили.Між тим диспут однаково цікавий, бачите: до рівня освіти і думки немає додати трохи розуму.Іноді - трохи вдачі.



Козюльський, ви не на привозі.

Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні

Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим Козюльський, ви не на привозі.Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в УкраїніНе намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим fox767676 Повідомлень: 1131 З нами з: 13.06.20 Подякував: 286 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:48 Shaman написав: stm написав: Shaman написав: вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).



CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід. вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты

навіщо погоджуватися/не погоджуватися? як зробити, щоб у блондинки засяяли очі? навіщо погоджуватися/не погоджуватися? як зробити, щоб у блондинки засяяли очі?

Фонариком в ухо посветить, ясное дело Фонариком в ухо посветить, ясное дело stm

Повідомлень: 4525 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 00:03 Re: Еміграція, заробітчанство Про FAANg, є знайомі в польському Amazon, щось якихось видимих щасливих змін у порівнянні з часами коли вони були українськими фоп, я не помітив fox767676 Повідомлень: 1131 З нами з: 13.06.20 Подякував: 286 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1890189118921893> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостейМодератори: Faceless