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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1890189118921893
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:32

  fox767676 написав:Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...

P.S. Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...
Ми всі так багато дізналися... Клас!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:44

  akurt написав:
  fox767676 написав:Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...

То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку

А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:55

  akurt написав:"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...


P.S. Я ж казав, що диспут був класним. Не помилився...
  fox767676 написав:А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?

Мабуть, людина щось курить... погане... або дешеве... буває...

Можливо, варто заспокоїтися... Скільки не пиши цікавого про чужі гроші - про чужі досягнення - про чужі посади - вашими не стануть... Се ля ві...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 лют, 2024 01:03, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 01:01

  fox767676 написав:То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку

Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 01:04

  BIGor написав:Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 01:18

  akurt написав:
  BIGor написав:Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа...

Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???
барабашов
 
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