"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...
P.S. Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...
Ми всі так багато дізналися... Клас!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2024 00:32
"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...
P.S. Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...
Ми всі так багато дізналися... Клас!
Додано: Суб 24 лют, 2024 00:44
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
Додано: Суб 24 лют, 2024 00:55
P.S. Я ж казав, що диспут був класним. Не помилився...
Мабуть, людина щось курить... погане... або дешеве... буває...
Можливо, варто заспокоїтися... Скільки не пиши цікавого про чужі гроші - про чужі досягнення - про чужі посади - вашими не стануть... Се ля ві...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 лют, 2024 01:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 лют, 2024 01:01
Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.
Додано: Суб 24 лют, 2024 01:04
Додано: Суб 24 лют, 2024 01:18
Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???
Додано: Суб 24 лют, 2024 01:38
А это, Шаломович, Вам лучше знать.
Тем более - Вы слегка ошиблись - НЕ я заметил - и НЕ я написал выше (признаюсь самокритично - я НЕ обратил внимания) - "в" - "на"... куда "в" или на что "на"...
Да и сомневаюсь я, что он к Вашему городу (многие ошибочно до сих пор думают, что это Харьков - но разве в Харькове есть люди, которые знают толк в автомобилях? Нет и не было…) имеет хоть какое-то отношение...
Он - судя по текстам - не очень разбирается в приведенных Вами аббревиатурах - его очень задели слова БЕЗ сокращений: Computer Science...
Самоучка наверное... Вы ж знаете: в наше время редко какой сварщик не переучился на IT-ника...
Переучившись - сразу хоЧУт денЮх. Много денЮх.
Слышали где-то, что дают мнОгА...
А если им не дают мнОхА и сразу денЮх - а кому-то дают - по трудам и по разуму/умению - сильно раздражаются...
Что мы и видели...
Ну - надо относиться с пониманием, ибо как говорил Воланд: "Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну что ж...."...
|