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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2024 00:32
fox767676 написав:
Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим
"Остапа понесло"
...
Блін, що голод та безвихідь
роблять з людиною...P.S.
Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...
Ми всі так багато дізналися... Клас!
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Додано: Суб 24 лют, 2024 00:44
akurt написав: fox767676 написав:
Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим
"Остапа понесло"
...
Блін, що голод та безвихідь
роблять з людиною...
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
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Додано: Суб 24 лют, 2024 00:55
P.S.
akurt написав:
"Остапа понесло"
...
Блін, що голод та безвихідь
роблять з людиною...
Я ж казав, що диспут був класним. Не помилився...
fox767676 написав:
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
Мабуть, людина щось курить... погане... або дешеве... буває...
Можливо, варто заспокоїтися... Скільки не пиши цікавого про чужі гроші
- про чужі досягнення - про чужі посади - вашими не стануть... Се ля ві...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 24 лют, 2024 01:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 01:01
fox767676 написав:
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.
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BIGor
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Додано: Суб 24 лют, 2024 01:04
BIGor написав:
Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на
" Україні щось палить Вас.
Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те
"... а воно ось в чому справа...
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akurt
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Додано: Суб 24 лют, 2024 01:18
akurt написав: BIGor написав:
Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на
" Україні щось палить Вас.
Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те
"... а воно ось в чому справа...
Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???
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барабашов
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Додано: Суб 24 лют, 2024 01:38
А это, Шаломович, Вам лучше знать.
Тем более - Вы слегка ошиблись - НЕ я заметил - и НЕ я написал выше (признаюсь самокритично - я НЕ обратил внимания) - "в" - "на"... куда "в" или на что "на"...
Да и сомневаюсь я, что он к Вашему городу имеет хоть какое-то отношение...
Там другое: чел не очень разбирается в приведенных Вами аббревиатурах - чела очень задели слова БЕЗ сокращений: Computer Science...
Вы ж знаете: в наше время редко какой сварщик не переучился на IT-ника...
Переучившись - сразу хоЧУт денЮх. Много денЮх.
Слышали где-то, что дают мнОгА...
А если им не дают мнОхА и сразу денЮх - а кому-то дают - по трудам и по разуму/умению - сильно раздражаются...
Что мы и видели...
Ну - надо относиться с пониманием, ибо как говорил Воланд: "Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну что ж...."...
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akurt
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Додано: Суб 24 лют, 2024 07:29
akurt написав: fox767676 написав:
Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим
"Остапа понесло"
...
Блін, що голод та безвихідь
роблять з людиною...P.S.
Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...
Ми всі так багато дізналися... Клас!
Чекаємо нових цікавих правдивих історій від правнука барона Мюнхаузена!
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Додано: Суб 24 лют, 2024 07:32
fox767676 написав: akurt написав: fox767676 написав:
Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим
"Остапа понесло"
...
Блін, що голод та безвихідь
роблять з людиною...
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
Звісно, що він ходить туди!
Там безплатно пригощають оселедцями і йогуртом, а він любить шару!
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