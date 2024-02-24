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#<1 ... 1891189218931894> Додано: Суб 24 лют, 2024 00:32 fox767676 написав: Козюльський, ви не на привозі.

Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні

Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим Козюльський, ви не на привозі.Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в УкраїніНе намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...

Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...



P.S. Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...

Ми всі так багато дізналися... Клас! "Остапа понесло"...Блін, що голод тароблять з людиною...Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...Ми всі так багато дізналися... Клас! akurt

Повідомлень: 9266 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3467 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 00:44 akurt написав: fox767676 написав: Козюльський, ви не на привозі.

Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні

Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим Козюльський, ви не на привозі.Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в УкраїніНе намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...

Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною... "Остапа понесло"...Блін, що голод тароблять з людиною...

То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке

А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку



А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите? То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то такеА на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримкуА як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите? fox767676 Повідомлень: 1129 З нами з: 13.06.20 Подякував: 286 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 00:55 akurt написав: "Остапа понесло"...

Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...

"Остапа понесло"...Блін, що голод тароблять з людиною...



P.S. Я ж казав, що диспут був класним. Не помилився...

fox767676 написав: А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите? А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?

Мабуть, людина щось курить... погане... або дешеве... буває...



Можливо, варто заспокоїтися... Скільки не пиши цікавого про чужі гроші - про чужі досягнення - про чужі посади - вашими не стануть... Се ля ві... Я ж казав, що диспут був класним.Мабуть, людина щось курить... погане... або дешеве... буває...Можливо, варто заспокоїтися... Скільки не пиши цікавого- про чужі досягнення - про чужі посади - вашими не стануть... Се ля ві... Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 лют, 2024 01:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9266 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3467 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 01:01 fox767676 написав: То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке

А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то такеА на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку

Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас. Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас. BIGor

Повідомлень: 8641 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1710 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 01:04 BIGor написав: Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас. Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа... Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа... akurt

Повідомлень: 9266 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3467 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 01:18 akurt написав: BIGor написав: Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас. Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа... Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа...

Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ??? Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ??? барабашов Повідомлень: 3916 З нами з: 16.06.15 Подякував: 269 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 01:38 А это, Шаломович, Вам лучше знать.

Тем более - Вы слегка ошиблись - НЕ я заметил - и НЕ я написал выше (признаюсь самокритично - я НЕ обратил внимания) - "в" - "на"... куда "в" или на что "на"...

Да и сомневаюсь я, что он к Вашему городу имеет хоть какое-то отношение...

Там другое: чел не очень разбирается в приведенных Вами аббревиатурах - чела очень задели слова БЕЗ сокращений: Computer Science...

Вы ж знаете: в наше время редко какой сварщик не переучился на IT-ника...

Переучившись - сразу хоЧУт денЮх. Много денЮх.

Слышали где-то, что дают мнОгА...

А если им не дают мнОхА и сразу денЮх - а кому-то дают - по трудам и по разуму/умению - сильно раздражаются...

Что мы и видели...

Ну - надо относиться с пониманием, ибо как говорил Воланд: "Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну что ж...."... akurt

Повідомлень: 9266 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3467 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 07:29 akurt написав: fox767676 написав: Козюльський, ви не на привозі.

Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні

Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим Козюльський, ви не на привозі.Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в УкраїніНе намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...

Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...



P.S. Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...

Ми всі так багато дізналися... Клас! "Остапа понесло"...Блін, що голод тароблять з людиною...Реально класний диспут був в п"ятницю, 23 лютого...Ми всі так багато дізналися... Клас!

Чекаємо нових цікавих правдивих історій від правнука барона Мюнхаузена! Чекаємо нових цікавих правдивих історій від правнука барона Мюнхаузена! Frant

Повідомлень: 23712 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 07:32 fox767676 написав: akurt написав: fox767676 написав: Козюльський, ви не на привозі.

Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні

Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим Козюльський, ви не на привозі.Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в УкраїніНе намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...

Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною... "Остапа понесло"...Блін, що голод тароблять з людиною...

То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке

А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку



А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите? То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то такеА на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримкуА як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?

Звісно, що він ходить туди!

Там безплатно пригощають оселедцями і йогуртом, а він любить шару! Звісно, що він ходить туди!Там безплатно пригощають оселедцями і йогуртом, а він любить шару! Frant

Повідомлень: 23712 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 08:42 барабашов написав: akurt написав: BIGor написав: Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас. Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа... Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа...

Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ??? Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???

В Польщі до 90-х теж казали "на". Вже давно поміняли офіційні правила на "в" заради виключення для України.



Цікаво, що для воєводств різні правила. Типу є основна Польща (раніше складалась з Велькопольщи і Малопольщи) тому для них "в". Для інших воєводств "на". В Польщі до 90-х теж казали "на". Вже давно поміняли офіційні правила на "в" заради виключення для України.Цікаво, що для воєводств різні правила. Типу є основна Польща (раніше складалась з Велькопольщи і Малопольщи) тому для них "в". Для інших воєводств "на". BIGor

Повідомлень: 8641 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1710 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1891189218931894> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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