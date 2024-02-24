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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1891189218931894
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 09:42

  барабашов написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа...

Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???

взагалі то з правилами російської мови - "в".

те, що на догоду політичної кон'юктури вони перекручують мову - то вже їх проблеми - оці всі "хлопки","отрицательный рост" та інше
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 09:44

  fox767676 написав:
  akurt написав:
  fox767676 написав:Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...

То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку

А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?

прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив :D

треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість :lol:
Shaman
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Повідомлень: 5326
З нами з: 29.09.19
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  #<1 ... 1891189218931894
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