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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1891189218931894>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:44

  akurt написав:
  fox767676 написав:Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...

То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку

А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:55

  akurt написав:"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...


P.S. Я ж казав, що диспут був класним. Не помилився...
  fox767676 написав:А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?

Мабуть, людина щось курить... погане... або дешеве... буває...

Можливо, варто заспокоїтися... Скільки не пиши цікавого про чужі гроші - про чужі досягнення - про чужі посади - вашими не стануть... Се ля ві...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 лют, 2024 01:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 01:18

  akurt написав:
  BIGor написав:Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа...

Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 01:38

А это, Шаломович, Вам лучше знать.
Тем более - Вы слегка ошиблись - НЕ я заметил - и НЕ я написал выше (признаюсь самокритично - я НЕ обратил внимания) - "в" - "на"... куда "в" или на что "на"...
Да и сомневаюсь я, что он к Вашему городу имеет хоть какое-то отношение...
Там другое: чел не очень разбирается в приведенных Вами аббревиатурах - чела очень задели слова БЕЗ сокращений: Computer Science...
Вы ж знаете: в наше время редко какой сварщик не переучился на IT-ника...
Переучившись - сразу хоЧУт денЮх. Много денЮх.
Слышали где-то, что дают мнОгА...
А если им не дают мнОхА и сразу денЮх - а кому-то дают - по трудам и по разуму/умению - сильно раздражаются...
Что мы и видели...
Ну - надо относиться с пониманием, ибо как говорил Воланд: "Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну что ж...."...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 08:42

  барабашов написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа...

Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???

В Польщі до 90-х теж казали "на". Вже давно поміняли офіційні правила на "в" заради виключення для України.

Цікаво, що для воєводств різні правила. Типу є основна Польща (раніше складалась з Велькопольщи і Малопольщи) тому для них "в". Для інших воєводств "на".
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 09:42

  барабашов написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на" Україні щось палить Вас.

Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те"... а воно ось в чому справа...

Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???

взагалі то з правилами російської мови - "в".

те, що на догоду політичної кон'юктури вони перекручують мову - то вже їх проблеми - оці всі "хлопки","отрицательный рост" та інше
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 09:44

  fox767676 написав:
  akurt написав:
  fox767676 написав:Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим

"Остапа понесло"...
Блін, що голод та безвихідь роблять з людиною...

То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку

А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?

прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив :D

треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:02

Наша постоянная рубрика «с̶ ̶к̶у̶я̶ ̶л̶и̶» «давно ли?»

барабашов ,

давно ли


Для тех, кто развал союза встретил несовершеннолетним, застрял там, но все равно успел пострелять в перестрелке/перестройке и попокупать водку по талонам с мордобоем , сообщаю:
уж лет 10 как минимум..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:04

  Shaman написав:прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив :D

треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість :lol:

Я Вас підтримую в цій думці. Я зараз дивлюсь останній сезон чудового серіалу від Netflix (цікаво, що йде українською) - Ozark - там головним для людей є наркота, кокаїн, гроші, чужі гроші, багато чужих грошей.
Тут теж інколи враження, що щось курять/ковтають, але щось дешеве та погане.
І все шукають ворогів не в себе в середині голови, а ворогів тих, яких ніколи не бачили, не бачуть, не побачуть.
Всі навкруги винні. Крім себе.
Здавалося б: два роки повномасштабної війни.
Озирнись по боках, проаналізуй, що ти робив не так, що зробив не так, що можеш зробити для родини та дітей…
Якось на це розуму не вистачає.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:14

  Shaman написав:
  fox767676 написав:То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку

А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?

прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив :D

треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість :lol:


Вам міцного не треба, Ви відомий форуму турбопатріот 70+.
Не намагайтесь вже зрозуміти професійний сленг, Вам достатньо скласти 2-3 речення про будь-що, і люди спокійні та раді за Вас.
fox767676
 
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