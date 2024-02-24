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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2024 00:44
akurt написав: fox767676 написав:
Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим
"Остапа понесло"
...
Блін, що голод та безвихідь
роблять з людиною...
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
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Додано: Суб 24 лют, 2024 00:55
P.S.
akurt написав:
"Остапа понесло"
...
Блін, що голод та безвихідь
роблять з людиною...
Я ж казав, що диспут був класним. Не помилився...
fox767676 написав:
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
Мабуть, людина щось курить... погане... або дешеве... буває...
Можливо, варто заспокоїтися... Скільки не пиши цікавого про чужі гроші
- про чужі досягнення - про чужі посади - вашими не стануть... Се ля ві...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 24 лют, 2024 01:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 01:18
akurt написав: BIGor написав:
Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на
" Україні щось палить Вас.
Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те
"... а воно ось в чому справа...
Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???
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барабашов
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Додано: Суб 24 лют, 2024 01:38
А это, Шаломович, Вам лучше знать.
Тем более - Вы слегка ошиблись - НЕ я заметил - и НЕ я написал выше (признаюсь самокритично - я НЕ обратил внимания) - "в" - "на"... куда "в" или на что "на"...
Да и сомневаюсь я, что он к Вашему городу имеет хоть какое-то отношение...
Там другое: чел не очень разбирается в приведенных Вами аббревиатурах - чела очень задели слова БЕЗ сокращений: Computer Science...
Вы ж знаете: в наше время редко какой сварщик не переучился на IT-ника...
Переучившись - сразу хоЧУт денЮх. Много денЮх.
Слышали где-то, что дают мнОгА...
А если им не дают мнОхА и сразу денЮх - а кому-то дают - по трудам и по разуму/умению - сильно раздражаются...
Что мы и видели...
Ну - надо относиться с пониманием, ибо как говорил Воланд: "Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну что ж...."...
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akurt
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Додано: Суб 24 лют, 2024 08:42
барабашов написав: akurt написав: BIGor написав:
Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на
" Україні щось палить Вас.
Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те
"... а воно ось в чому справа...
Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???
В Польщі до 90-х теж казали "на". Вже давно поміняли офіційні правила на "в" заради виключення для України.
Цікаво, що для воєводств різні правила. Типу є основна Польща (раніше складалась з Велькопольщи і Малопольщи) тому для них "в". Для інших воєводств "на".
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Додано: Суб 24 лют, 2024 09:42
барабашов написав: akurt написав: BIGor написав:
Не дивіться вже той "телемарафон"... Та і "на
" Україні щось палить Вас.
Хм... а я й думаю: щось з людиною "не те
"... а воно ось в чому справа...
Семёныч, давно ли образованные и титулованные КТН, КМН, доктора филологии,правоведения и исторических наук, а также прочая профессура на Гагарина и прилегающих, говорила вместо "в" сугубо "на" ???
взагалі то з правилами російської мови - "в".
те, що на догоду політичної кон'юктури вони перекручують мову - то вже їх проблеми - оці всі "хлопки","отрицательный рост" та інше
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Додано: Суб 24 лют, 2024 09:44
fox767676 написав: akurt написав: fox767676 написав:
Козюльський, ви не на привозі.
Ваші фокуси когось вразити магіею регалій не пройдуть, як і спроби глорифікації 28 річних бігунців та зробити з них role-model в Україні
Не намагайтесь їздити по вухам там де ви профан, і не дозволяйте такого іншим
"Остапа понесло"
...
Блін, що голод та безвихідь
роблять з людиною...
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив
треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість
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Shaman
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:02
барабашов
,
давно ли
Для тех, кто развал союза встретил несовершеннолетним, застрял там, но все равно успел пострелять в перестрелке/перестройке и попокупать водку по талонам с мордобоем , сообщаю:
уж лет 10 как минимум..
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:04
Shaman написав:
прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив
треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість
Я Вас підтримую в цій думці. Я зараз дивлюсь останній сезон чудового серіалу від Netflix (цікаво, що йде українською) - Ozark - там головним для людей є наркота, кокаїн, гроші, чужі гроші, багато чужих грошей.
Тут теж інколи враження, що щось курять/ковтають, але щось дешеве та погане.
І все шукають ворогів не в себе в середині голови, а ворогів тих, яких ніколи не бачили, не бачуть, не побачуть.
Всі навкруги винні. Крім себе.
Здавалося б: два роки повномасштабної війни.
Озирнись по боках, проаналізуй, що ти робив не так, що зробив не так, що можеш зробити для родини та дітей…
Якось на це розуму не вистачає.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:14
Shaman написав: fox767676 написав:
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив
треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість
Вам міцного не треба, Ви відомий форуму турбопатріот 70+.
Не намагайтесь вже зрозуміти професійний сленг, Вам достатньо скласти 2-3 речення про будь-що, і люди спокійні та раді за Вас.
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