|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:33
akurt написав:
А это, Шаломович, Вам лучше знать.
Тем более - Вы слегка ошиблись - НЕ я заметил
- и НЕ я написал выше (признаюсь самокритично - я НЕ обратил внимания) - "в
" - "на
"... куда "в
" или на что "на
"...
Да и сомневаюсь я, что он к Вашему городу имеет хоть какое-то отношение...
Там другое: чел не очень разбирается в приведенных Вами аббревиатурах - чела очень задели слова БЕЗ сокращений: Computer Science...
Вы ж знаете: в наше время редко какой сварщик не переучился на IT-ника
...
Переучившись - сразу хоЧУт денЮх. Много денЮх.
Слышали где-то, что дают мнОгА...
А если им не дают мнОхА и сразу денЮх - а кому-то дают - по трудам и по разуму/умению
- сильно раздражаются...
Что мы и видели...
Ну - надо относиться с пониманием, ибо как говорил Воланд: "Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну что ж...."
...
Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)
Руцькій мір він в головах а не в ногах - як ви кажете)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:37
fox767676 написав: Shaman написав: fox767676 написав:
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив
треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість
Вам міцного не треба, Ви відомий форуму турбопатріот 70+.
Не намагайтесь вже зрозуміти професійний сленг, Вам достатньо скласти 2-3 речення про будь-що, і люди спокійні та раді за Вас.
якщо ви пишете абракадабру, не треба це називати професійним сленгом
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 24 лют, 2024 12:26
cherchiltank написав:
Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)
Руцькій мір він в головах а не в ногах - як ви кажете)
Класику краще цитувати в оригіналі.
Наприклад, влітку на пляжі я слухаю аудіокнигу - «Hamlet» в оригіналі, але з коментарями філолога/істoрика. Все, що нам показували у виставах або кіно - є дуже далеким від оригіналу - типу «переказ» на рівні школи - шостий/сьомий клас.
Але це добре, що ви, завдячуючи мені, розширюєте свій світогляд та знання.
Точно станете розумнішим. Треба ж колись…
Добре, що помітили у мене цитати на рузькій мові.
Я спеціально передивився: у пана ЛАД всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ, у пана барабашов всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ.
Приємно, що я розширюю ваш світогляд.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9266
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3468 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|