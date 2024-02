Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1891189218931894 Додано: Суб 24 лют, 2024 11:33 akurt написав: А это, Шаломович, Вам лучше знать.

Тем более - Вы слегка ошиблись - НЕ я заметил - и НЕ я написал выше (признаюсь самокритично - я НЕ обратил внимания) - "в" - "на"... куда "в" или на что "на"...

Да и сомневаюсь я, что он к Вашему городу имеет хоть какое-то отношение...

Там другое: чел не очень разбирается в приведенных Вами аббревиатурах - чела очень задели слова БЕЗ сокращений: Computer Science...

Вы ж знаете: в наше время редко какой сварщик не переучился на IT-ника...

Переучившись - сразу хоЧУт денЮх. Много денЮх.

Слышали где-то, что дают мнОгА...

А если им не дают мнОхА и сразу денЮх - а кому-то дают - по трудам и по разуму/умению - сильно раздражаются...

Что мы и видели...

Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)

Повідомлень: 1173 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 11:37 fox767676 написав: Shaman написав: fox767676 написав: То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке

А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку



прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив



Вам міцного не треба, Ви відомий форуму турбопатріот 70+.

якщо ви пишете абракадабру, не треба це називати професійним сленгом якщо ви пишете абракадабру, не треба це називати професійним сленгом Shaman

Повідомлень: 5334 З нами з: 29.09.19 Подякував: 557 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 12:26 cherchiltank написав: Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)

Класику краще цитувати в оригіналі.

Наприклад, влітку на пляжі я слухаю аудіокнигу - «Hamlet» в оригіналі, але з коментарями філолога/істoрика. Все, що нам показували у виставах або кіно - є дуже далеким від оригіналу - типу «переказ» на рівні школи - шостий/сьомий клас.

Але це добре, що ви, завдячуючи мені, розширюєте свій світогляд та знання.

Точно станете розумнішим. Треба ж колись…

Добре, що помітили у мене цитати на рузькій мові.

Я спеціально передивився: у пана ЛАД всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ, у пана барабашов всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ.

Приємно, що я розширюю ваш світогляд.

Ще на тому тижні знаний київський лендлорд всі повідомлення писав на українському фінансовому форумі виключно російським матом.

Повідомлень: 9266 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3468 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 12:39 Shaman написав: білявок пропустив

О, игнорирование. Ничего, я пальчик загнула. Ваш личный рекорд - 2 пальца за 2 дня. Не останавливайтесь О, игнорирование. Ничего, я пальчик загнула. Ваш личный рекорд - 2 пальца за 2 дня. Не останавливайтесь stm

Повідомлень: 4530 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 13:14 stm написав: Shaman написав: білявок пропустив

добре хоч не палі рахуєте трохи сексизму



вам вже казали - важко слідкувати за причино-наслідковими зв'язками у ваших повідомленнях. але будемо вважати це особливістю логіки у білявок добре хоч не палі рахуєтетрохи сексизмувам вже казали - важко слідкувати за причино-наслідковими зв'язками у ваших повідомленнях. але будемо вважати це особливістю логіки у білявок Shaman

Повідомлень: 5334 З нами з: 29.09.19 Подякував: 557 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 13:31 akurt написав: cherchiltank написав: Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)

Класику краще цитувати в оригіналі.

Наприклад, влітку на пляжі я слухаю аудіокнигу - «Hamlet» в оригіналі, але з коментарями філолога/істoрика. Все, що нам показували у виставах або кіно - є дуже далеким від оригіналу - типу «переказ» на рівні школи - шостий/сьомий клас.

Але це добре, що ви, завдячуючи мені, розширюєте свій світогляд та знання.

Точно станете розумнішим. Треба ж колись…

Добре, що помітили у мене цитати на рузькій мові.

Я спеціально передивився: у пана ЛАД всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ, у пана барабашов всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ.

Приємно, що я розширюю ваш світогляд.

Ще на тому тижні знаний київський лендлорд всі повідомлення писав на українському фінансовому форумі виключно російським матом.

Слухати гамлета та ніц не розуміти це мабуть біль- але думаю за років 10 зможете щось процитувати і з Шекспіра іранцям чи афганцям - думаю вони оцінять)

Повідомлень: 1173 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 13:34 Shaman написав: stm написав: Shaman написав: білявок пропустив

добре хоч не палі рахуєте трохи сексизму



Как блондинка, отвечу сексизмом на сексизм. Просто причинно-следственные связи в мужской логике просты как угол дома, поэтому я понимаю возникающие сложности ))) Как блондинка, отвечу сексизмом на сексизм. Просто причинно-следственные связи в мужской логике просты как угол дома, поэтому я понимаю возникающие сложности ))) stm

добре хоч не палі рахуєте трохи сексизму



я вже відповідав - якщо ви побудували якусь складну словесну конструкцію - зовсім не означає що там присутня логіка але деякі чоловіки бачать, що логіки немає (не всі можуть), а от більшість дівчат- не бачать - вони лише щось відчувають. sad but true.



щоб не записали в шовіністи, бо не є таким - для гармонійного розвитку суспільства так, потрібно не лише логічні здібності. але ж давайте не заперечувати деякі очевидні речі. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. Валуєв був посереднім боксером, але гадаю жінки ну не змогли б з ним конкурувати у боксі. хоча в нас час можливості змінити гендер - може я й не правий



у ваших дописах ви уникаєте якихось логічних обговорень, вам простіше стьобатися бухоблік ви закриваєте теж так творчо? я вже відповідав - якщо ви побудували якусь складну словесну конструкцію - зовсім не означає що там присутня логікаале деякі чоловіки бачать, що логіки немає (не всі можуть), а от більшість дівчат- не бачать - вони лише щось відчувають. sad but true.щоб не записали в шовіністи, бо не є таким - для гармонійного розвитку суспільства так, потрібно не лише логічні здібності. але ж давайте не заперечувати деякі очевидні речі. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. Валуєв був посереднім боксером, але гадаю жінки ну не змогли б з ним конкурувати у боксі. хоча в нас час можливості змінити гендер - може я й не правийу ваших дописах ви уникаєте якихось логічних обговорень, вам простіше стьобатисябухоблік ви закриваєте теж так творчо? Shaman

Повідомлень: 5334 З нами з: 29.09.19 Подякував: 557 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 13:59 Shaman написав: я вже відповідав - якщо ви побудували якусь складну словесну конструкцію - зовсім не означає що там присутня логіка але деякі чоловіки бачать, що логіки немає (не всі можуть), а от більшість дівчат- не бачать - вони лише щось відчувають. sad but true.



щоб не записали в шовіністи, бо не є таким - для гармонійного розвитку суспільства так, потрібно не лише логічні здібності. але ж давайте не заперечувати деякі очевидні речі. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. Валуєв був посереднім боксером, але гадаю жінки ну не змогли б з ним конкурувати у боксі. хоча в нас час можливості змінити гендер - може я й не правий



Третий пальчик загнула. Вы делаете невероятные успехи в "трохи сексизму" )))

Сложные словесные конструкции? Вы о чём, я же блондинка - чистые эмоции без сложностей и не дай Бог конструкций ))) Третий пальчик загнула. Вы делаете невероятные успехи в "трохи сексизму" )))Сложные словесные конструкции? Вы о чём, я же блондинка - чистые эмоции без сложностей и не дай Бог конструкций ))) stm

