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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:33
akurt написав:
А это, Шаломович, Вам лучше знать.
Тем более - Вы слегка ошиблись - НЕ я заметил
- и НЕ я написал выше (признаюсь самокритично - я НЕ обратил внимания) - "в
" - "на
"... куда "в
" или на что "на
"...
Да и сомневаюсь я, что он к Вашему городу имеет хоть какое-то отношение...
Там другое: чел не очень разбирается в приведенных Вами аббревиатурах - чела очень задели слова БЕЗ сокращений: Computer Science...
Вы ж знаете: в наше время редко какой сварщик не переучился на IT-ника
...
Переучившись - сразу хоЧУт денЮх. Много денЮх.
Слышали где-то, что дают мнОгА...
А если им не дают мнОхА и сразу денЮх - а кому-то дают - по трудам и по разуму/умению
- сильно раздражаются...
Что мы и видели...
Ну - надо относиться с пониманием, ибо как говорил Воланд: "Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну что ж...."
...
Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)
Руцькій мір він в головах а не в ногах - як ви кажете)
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cherchiltank
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:37
fox767676 написав: Shaman написав: fox767676 написав:
То Польщі бігунці-безхатьки,оточені суспільним презирством, у відчаї посилають по 400 сіві на вакаху CEO, навіть не розуміючи що то таке
А на Україні лад та спокій, бенч в зеленій зоні, повага з боку євроатлантичних комерційних партнерів, яка неодміннно переросте в урядову підтримку
А як как там в Туреччині? На профспілкові мітинги по разнорядці на підтримку Хамаса ходите?
прочитав останні декілька сторінок й спробував все відобразити в одному повідомленні? білявок пропустив
треба щось міцне, щоб так розширяти свідомість
Вам міцного не треба, Ви відомий форуму турбопатріот 70+.
Не намагайтесь вже зрозуміти професійний сленг, Вам достатньо скласти 2-3 речення про будь-що, і люди спокійні та раді за Вас.
якщо ви пишете абракадабру, не треба це називати професійним сленгом
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Shaman
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:26
cherchiltank написав:
Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)
Руцькій мір він в головах а не в ногах - як ви кажете)
Класику краще цитувати в оригіналі.
Наприклад, влітку на пляжі я слухаю аудіокнигу - «Hamlet» в оригіналі, але з коментарями філолога/істoрика. Все, що нам показували у виставах або кіно - є дуже далеким від оригіналу - типу «переказ» на рівні школи - шостий/сьомий клас.
Але це добре, що ви, завдячуючи мені, розширюєте свій світогляд та знання.
Точно станете розумнішим. Треба ж колись…
Добре, що помітили у мене цитати на рузькій мові.
Я спеціально передивився: у пана ЛАД всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ, у пана барабашов всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ.
Приємно, що я розширюю ваш світогляд.
Ще на тому тижні знаний київський лендлорд всі повідомлення писав на українському фінансовому форумі виключно російським матом.
Прогрес є! Супер!
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:14
добре хоч не палі рахуєте
трохи сексизму
вам вже казали - важко слідкувати за причино-наслідковими зв'язками у ваших повідомленнях. але будемо вважати це особливістю логіки у білявок
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Shaman
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:31
akurt написав: cherchiltank написав:
Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)
Руцькій мір він в головах а не в ногах - як ви кажете)
Класику краще цитувати в оригіналі.
Наприклад, влітку на пляжі я слухаю аудіокнигу - «Hamlet» в оригіналі, але з коментарями філолога/істoрика. Все, що нам показували у виставах або кіно - є дуже далеким від оригіналу - типу «переказ» на рівні школи - шостий/сьомий клас.
Але це добре, що ви, завдячуючи мені, розширюєте свій світогляд та знання.
Точно станете розумнішим. Треба ж колись…
Добре, що помітили у мене цитати на рузькій мові.
Я спеціально передивився: у пана ЛАД всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ, у пана барабашов всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ.
Приємно, що я розширюю ваш світогляд.
Ще на тому тижні знаний київський лендлорд всі повідомлення писав на українському фінансовому форумі виключно російським матом.
Прогрес є! Супер!
Слухати гамлета та ніц не розуміти це мабуть біль- але думаю за років 10 зможете щось процитувати і з Шекспіра іранцям чи афганцям - думаю вони оцінять)
На рахунок мату ви мене сплутали зі своїми кацапськими клієнтами яким ви впарили анталійськтй непотріб - ті можуть і ножиком а не тільки матом. Тому краще їдьте в Закопане- солідний курорт, дуимаю вам по кишені)
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:34
Shaman написав:
добре хоч не палі рахуєте
трохи сексизму
вам вже казали - важко слідкувати за причино-наслідковими зв'язками у ваших повідомленнях. але будемо вважати це особливістю логіки у білявок
Как блондинка, отвечу сексизмом на сексизм. Просто причинно-следственные связи в мужской логике просты как угол дома, поэтому я понимаю возникающие сложности )))
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:50
stm написав: Shaman написав: stm написав:
О, игнорирование. Ничего, я пальчик загнула. Ваш личный рекорд - 2 пальца за 2 дня. Не останавливайтесь
добре хоч не палі рахуєте
трохи сексизму
вам вже казали - важко слідкувати за причино-наслідковими зв'язками у ваших повідомленнях. але будемо вважати це особливістю логіки у білявок
Как блондинка, отвечу сексизмом на сексизм. Просто причинно-следственные связи в мужской логике просты как угол дома, поэтому я понимаю возникающие сложности )))
я вже відповідав - якщо ви побудували якусь складну словесну конструкцію - зовсім не означає що там присутня логіка
але деякі чоловіки бачать, що логіки немає (не всі можуть), а от більшість дівчат- не бачать - вони лише щось відчувають. sad but true.
щоб не записали в шовіністи, бо не є таким - для гармонійного розвитку суспільства так, потрібно не лише логічні здібності. але ж давайте не заперечувати деякі очевидні речі. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. Валуєв був посереднім боксером, але гадаю жінки ну не змогли б з ним конкурувати у боксі. хоча в нас час можливості змінити гендер - може я й не правий
у ваших дописах ви уникаєте якихось логічних обговорень, вам простіше стьобатися
бухоблік ви закриваєте теж так творчо?
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Shaman
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:59
Shaman написав:
я вже відповідав - якщо ви побудували якусь складну словесну конструкцію - зовсім не означає що там присутня логіка
але деякі чоловіки бачать, що логіки немає (не всі можуть), а от більшість дівчат- не бачать - вони лише щось відчувають. sad but true.
щоб не записали в шовіністи, бо не є таким - для гармонійного розвитку суспільства так, потрібно не лише логічні здібності. але ж давайте не заперечувати деякі очевидні речі. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. Валуєв був посереднім боксером, але гадаю жінки ну не змогли б з ним конкурувати у боксі. хоча в нас час можливості змінити гендер - може я й не правий
у ваших дописах ви уникаєте якихось логічних обговорень, вам простіше стьобатися
бухоблік ви закриваєте теж так творчо?
Третий пальчик загнула. Вы делаете невероятные успехи в "трохи сексизму" )))
Сложные словесные конструкции? Вы о чём, я же блондинка - чистые эмоции без сложностей и не дай Бог конструкций )))
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