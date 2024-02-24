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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2024 14:53
Shaman написав:
пальців ще багато
з повідомленнями, побудованими на емоціях, згоден, переконали.
на форумі багато таких повідомлень, незалежно від гендеру...
так що з бухобліком? не сходиться баланс - на емоціях потрясли комп'ютер, й зійшовся?
Ввожу неправильный пароль до тех пор пока компьютер не согласиться. Только так )
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Додано: Суб 24 лют, 2024 15:13
stm написав: Shaman написав:
вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).
CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.
Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты
Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон.
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