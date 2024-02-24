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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1892189318941895
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:53

  Shaman написав:пальців ще багато :D

з повідомленнями, побудованими на емоціях, згоден, переконали. :D
на форумі багато таких повідомлень, незалежно від гендеру...

так що з бухобліком? не сходиться баланс - на емоціях потрясли комп'ютер, й зійшовся? :lol:

Ввожу неправильный пароль до тех пор пока компьютер не согласиться. Только так )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 15:13

  stm написав:
  Shaman написав:вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).

CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты :)

Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон. :)
ЛАД
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