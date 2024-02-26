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#<1 ... 1892189318941895 Додано: Суб 24 лют, 2024 14:53 Shaman написав: пальців ще багато



з повідомленнями, побудованими на емоціях, згоден, переконали.

на форумі багато таких повідомлень, незалежно від гендеру...



так що з бухобліком? не сходиться баланс - на емоціях потрясли комп'ютер, й зійшовся? пальців ще багатоз повідомленнями, побудованими на емоціях, згоден, переконали.на форумі багато таких повідомлень, незалежно від гендеру...так що з бухобліком? не сходиться баланс - на емоціях потрясли комп'ютер, й зійшовся?

Ввожу неправильный пароль до тех пор пока компьютер не согласиться. Только так ) Ввожу неправильный пароль до тех пор пока компьютер не согласиться. Только так ) stm

Повідомлень: 4544 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2024 15:13 stm написав: Shaman написав: вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).



CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід. вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты

Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон. Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон. ЛАД 2 Повідомлень: 28038 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5263 раз. Подякували: 4851 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лют, 2024 12:16 Еміграція, заробітчанство



New’s from Europe



Чим ближче особлива дата в житі багатьох українців - 31 березня 2024 року - тим більше зростає напруження серед українців, які виїжджають за Програмою CUAET спробувати почати нове життя в далекій країні.

ЛАД написав: Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон. Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон.

Фраза в цитаті вище не дуже получається.

По-перше, в мене - і не тільки в мене - враження, що Канада відкрила широко двері зовсім не для того контингенту, який прибув та прибуває. Вже канадські відомі блогери - колись з України - які прожили в Канаді по 10 та більше років - втомилися розказувати, як дивно (мʼяко кажучі) поводяться наші люди в тому суспільстві.

По-друге, особисто мене, який повʼязаний з українською діаспорою не тільки в Туреччині, де живу з вересня 2017, дивує велика - не знаю як сказати - чи недосвідченість, чи не освіченість, чи часто злочинна (проти себе) недбалість:



- все частіше фіксуються факти, коли зібралися їхати люди, в яких закінчується термін дії закордонного паспорта. Подбати завчасно якось кеби не вистачило. На жаль.

- зафіксовано факт відправлення оригіналу українського біометричного паспорта в Консульство України в Торонто простою поштою просто для отримання довідки про несудимість в Україні. Де перебуває той паспорт - вже невідомо 2 місяця; а оригінал паспорта не треба було відправляти для тієї справи.

- все частіше люди стикаються з прислівʼям «Дешевенька рибка - та погана юшка»: накупили авіаквитків на лоу-кости пересадкою в різних аеропортах Великої Британії (квитки на Лондон завжди дуже дуже дешеві) і думки не мали, що такі перельоти не є можливими без британської візи. А якщо і можливі - то при виконанні купи умов, часто недосяжних. На літаки Ryanair, Wizzaіr та інші не пускають вже в першому сегменті. Плачуть гірко. Гроші звісно, не повертаються…

- вже фіксуються випадки (я розумію чому: дешевих квитків вже майже немає) з пересадкою в тому чи іншому місті США. Без візи США такий маршрут є неможливим.

- фіксуються випадки шахрайства з допомогою купити «дешевий безкоштовний квиток». Засвітилися «дві білявки», які ніби-то мешкають в San Francisco, ніби то мають інсайдерів в авіакомпаніях та за невелику оплату з благодійно-богобажаною метою організовують «майже безкоштовно класні квитки». Гадаю, що реально замість білявок із San Francisco кнопки натискають пузаті бородаті - з пляшкою пива - чоловіки десь із Стрия або із Хо-ши-Міна…

- За повідомленнями наших людей, всі готелі в Торонто, які раніше надавали номери нашим людям, вже переповнені та обіцяють надати житло на перший час тільки інвалідам та родинам з дітьми…



Будемо сподіватися на ось це: «Все перетреться, перемелеться та й так минеться.…» New’s from EuropeЧим ближче особлива дата в житі багатьох українців - 31 березня 2024 року - тим більше зростає напруження серед українців, які виїжджають за Програмою CUAET спробувати почати нове життя в далекій країні.Фраза в цитаті вище не дуже получається.По-перше, в мене - і не тільки в мене - враження, що Канада відкрила широко двері зовсім не для того контингенту, який прибув та прибуває. Вже канадські відомі блогери - колись з України - які прожили в Канаді по 10 та більше років - втомилися розказувати, як дивно (мʼяко кажучі) поводяться наші люди в тому суспільстві.По-друге, особисто мене, який повʼязаний з українською діаспорою не тільки в Туреччині, де живу з вересня 2017, дивує велика - не знаю як сказати - чи недосвідченість, чи не освіченість, чи часто злочинна (проти себе) недбалість:- все частіше фіксуються факти, коли зібралися їхати люди, в яких закінчується термін дії закордонного паспорта. Подбати завчасно якось кеби не вистачило. На жаль.- зафіксовано факт відправлення оригіналу українського біометричного паспорта в Консульство України в Торонто простою поштою просто для отримання довідки про несудимість в Україні. Де перебуває той паспорт - вже невідомо 2 місяця; а оригінал паспорта не треба було відправляти для тієї справи.- все частіше люди стикаються з прислівʼям «Дешевенька рибка - та погана юшка»: накупили авіаквитків на лоу-кости пересадкою в різних аеропортах Великої Британії (квитки на Лондон завжди дуже дуже дешеві) і думки не мали, що такі перельоти не є можливими без британської візи. А якщо і можливі - то при виконанні купи умов, часто недосяжних. На літаки Ryanair, Wizzaіr та інші не пускають вже в першому сегменті. Плачуть гірко. Гроші звісно, не повертаються…- вже фіксуються випадки (я розумію чому: дешевих квитків вже майже немає) з пересадкою в тому чи іншому місті США. Без візи США такий маршрут є неможливим.- фіксуютьсяз допомогою купити «дешевий безкоштовний квиток». Засвітилися «дві білявки», які ніби-то мешкають в San Francisco, ніби то мають інсайдерів в авіакомпаніях та за невелику оплату з благодійно-богобажаною метою організовують «майже безкоштовно класні квитки». Гадаю, що реально замість білявок із San Francisco кнопки натискають пузаті бородаті - з пляшкою пива - чоловіки десь із Стрия або із Хо-ши-Міна…- За повідомленнями наших людей, всі готелі в Торонто, які раніше надавали номери нашим людям, вже переповнені та обіцяють надати житло на перший час тільки інвалідам та родинам з дітьми…Будемо сподіватися на ось це: «Все перетреться, перемелеться та й так минеться.…» akurt

Повідомлень: 9272 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3471 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1892189318941895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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