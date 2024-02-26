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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1892189318941895
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:53

  Shaman написав:пальців ще багато :D

з повідомленнями, побудованими на емоціях, згоден, переконали. :D
на форумі багато таких повідомлень, незалежно від гендеру...

так що з бухобліком? не сходиться баланс - на емоціях потрясли комп'ютер, й зійшовся? :lol:

Ввожу неправильный пароль до тех пор пока компьютер не согласиться. Только так )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 15:13

  stm написав:
  Shaman написав:вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).

CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.

Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты :)

Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:16

Еміграція, заробітчанство

New’s from Europe

Чим ближче особлива дата в житі багатьох українців - 31 березня 2024 року - тим більше зростає напруження серед українців, які виїжджають за Програмою CUAET спробувати почати нове життя в далекій країні.
  ЛАД написав: Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон. :)

Фраза в цитаті вище не дуже получається.
По-перше, в мене - і не тільки в мене - враження, що Канада відкрила широко двері зовсім не для того контингенту, який прибув та прибуває. Вже канадські відомі блогери - колись з України - які прожили в Канаді по 10 та більше років - втомилися розказувати, як дивно (мʼяко кажучі) поводяться наші люди в тому суспільстві.
По-друге, особисто мене, який повʼязаний з українською діаспорою не тільки в Туреччині, де живу з вересня 2017, дивує велика - не знаю як сказати - чи недосвідченість, чи не освіченість, чи часто злочинна (проти себе) недбалість:

- все частіше фіксуються факти, коли зібралися їхати люди, в яких закінчується термін дії закордонного паспорта. Подбати завчасно якось кеби не вистачило. На жаль.
- зафіксовано факт відправлення оригіналу українського біометричного паспорта в Консульство України в Торонто простою поштою просто для отримання довідки про несудимість в Україні. Де перебуває той паспорт - вже невідомо 2 місяця; а оригінал паспорта не треба було відправляти для тієї справи.
- все частіше люди стикаються з прислівʼям «Дешевенька рибка - та погана юшка»: накупили авіаквитків на лоу-кости пересадкою в різних аеропортах Великої Британії (квитки на Лондон завжди дуже дуже дешеві) і думки не мали, що такі перельоти не є можливими без британської візи. А якщо і можливі - то при виконанні купи умов, часто недосяжних. На літаки Ryanair, Wizzaіr та інші не пускають вже в першому сегменті. Плачуть гірко. Гроші звісно, не повертаються…
- вже фіксуються випадки (я розумію чому: дешевих квитків вже майже немає) з пересадкою в тому чи іншому місті США. Без візи США такий маршрут є неможливим.
- фіксуються випадки шахрайства з допомогою купити «дешевий безкоштовний квиток». Засвітилися «дві білявки», які ніби-то мешкають в San Francisco, ніби то мають інсайдерів в авіакомпаніях та за невелику оплату з благодійно-богобажаною метою організовують «майже безкоштовно класні квитки». Гадаю, що реально замість білявок із San Francisco кнопки натискають пузаті бородаті - з пляшкою пива - чоловіки десь із Стрия або із Хо-ши-Міна…
- За повідомленнями наших людей, всі готелі в Торонто, які раніше надавали номери нашим людям, вже переповнені та обіцяють надати житло на перший час тільки інвалідам та родинам з дітьми…

Будемо сподіватися на ось це: «Все перетреться, перемелеться та й так минеться.…»
akurt
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