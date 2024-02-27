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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2024 13:14
добре хоч не палі рахуєте
трохи сексизму
вам вже казали - важко слідкувати за причино-наслідковими зв'язками у ваших повідомленнях. але будемо вважати це особливістю логіки у білявок
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Shaman
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:31
akurt написав: cherchiltank написав:
Не дивно що ви цитуєте Булгакова, чекаю на цитати Достоєвського і Ільїна)
Руцькій мір він в головах а не в ногах - як ви кажете)
Класику краще цитувати в оригіналі.
Наприклад, влітку на пляжі я слухаю аудіокнигу - «Hamlet» в оригіналі, але з коментарями філолога/істoрика. Все, що нам показували у виставах або кіно - є дуже далеким від оригіналу - типу «переказ» на рівні школи - шостий/сьомий клас.
Але це добре, що ви, завдячуючи мені, розширюєте свій світогляд та знання.
Точно станете розумнішим. Треба ж колись…
Добре, що помітили у мене цитати на рузькій мові.
Я спеціально передивився: у пана ЛАД всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ, у пана барабашов всі тексти НЕ ПОМІТИЛИ.
Приємно, що я розширюю ваш світогляд.
Ще на тому тижні знаний київський лендлорд всі повідомлення писав на українському фінансовому форумі виключно російським матом.
Прогрес є! Супер!
Слухати гамлета та ніц не розуміти це мабуть біль- але думаю за років 10 зможете щось процитувати і з Шекспіра іранцям чи афганцям - думаю вони оцінять)
На рахунок мату ви мене сплутали зі своїми кацапськими клієнтами яким ви впарили анталійськтй непотріб - ті можуть і ножиком а не тільки матом. Тому краще їдьте в Закопане- солідний курорт, дуимаю вам по кишені)
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cherchiltank
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:34
Shaman написав:
добре хоч не палі рахуєте
трохи сексизму
вам вже казали - важко слідкувати за причино-наслідковими зв'язками у ваших повідомленнях. але будемо вважати це особливістю логіки у білявок
Как блондинка, отвечу сексизмом на сексизм. Просто причинно-следственные связи в мужской логике просты как угол дома, поэтому я понимаю возникающие сложности )))
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stm
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:50
stm написав: Shaman написав: stm написав:
О, игнорирование. Ничего, я пальчик загнула. Ваш личный рекорд - 2 пальца за 2 дня. Не останавливайтесь
добре хоч не палі рахуєте
трохи сексизму
вам вже казали - важко слідкувати за причино-наслідковими зв'язками у ваших повідомленнях. але будемо вважати це особливістю логіки у білявок
Как блондинка, отвечу сексизмом на сексизм. Просто причинно-следственные связи в мужской логике просты как угол дома, поэтому я понимаю возникающие сложности )))
я вже відповідав - якщо ви побудували якусь складну словесну конструкцію - зовсім не означає що там присутня логіка
але деякі чоловіки бачать, що логіки немає (не всі можуть), а от більшість дівчат- не бачать - вони лише щось відчувають. sad but true.
щоб не записали в шовіністи, бо не є таким - для гармонійного розвитку суспільства так, потрібно не лише логічні здібності. але ж давайте не заперечувати деякі очевидні речі. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. Валуєв був посереднім боксером, але гадаю жінки ну не змогли б з ним конкурувати у боксі. хоча в нас час можливості змінити гендер - може я й не правий
у ваших дописах ви уникаєте якихось логічних обговорень, вам простіше стьобатися
бухоблік ви закриваєте теж так творчо?
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Shaman
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:59
Shaman написав:
я вже відповідав - якщо ви побудували якусь складну словесну конструкцію - зовсім не означає що там присутня логіка
але деякі чоловіки бачать, що логіки немає (не всі можуть), а от більшість дівчат- не бачать - вони лише щось відчувають. sad but true.
щоб не записали в шовіністи, бо не є таким - для гармонійного розвитку суспільства так, потрібно не лише логічні здібності. але ж давайте не заперечувати деякі очевидні речі. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. Валуєв був посереднім боксером, але гадаю жінки ну не змогли б з ним конкурувати у боксі. хоча в нас час можливості змінити гендер - може я й не правий
у ваших дописах ви уникаєте якихось логічних обговорень, вам простіше стьобатися
бухоблік ви закриваєте теж так творчо?
Третий пальчик загнула. Вы делаете невероятные успехи в "трохи сексизму" )))
Сложные словесные конструкции? Вы о чём, я же блондинка - чистые эмоции без сложностей и не дай Бог конструкций )))
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stm
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:42
stm написав: Shaman написав:
я вже відповідав - якщо ви побудували якусь складну словесну конструкцію - зовсім не означає що там присутня логіка. але деякі чоловіки бачать, що логіки немає (не всі можуть), а от більшість дівчат- не бачать - вони лише щось відчувають. sad but true.
щоб не записали в шовіністи, бо не є таким - для гармонійного розвитку суспільства так, потрібно не лише логічні здібності. але ж давайте не заперечувати деякі очевидні речі. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. Валуєв був посереднім боксером, але гадаю жінки ну не змогли б з ним конкурувати у боксі. хоча в нас час можливості змінити гендер - може я й не правий
у ваших дописах ви уникаєте якихось логічних обговорень, вам простіше стьобатися . бухоблік ви закриваєте теж так творчо?
Третий пальчик загнула. Вы делаете невероятные успехи в "трохи сексизму" )))
Сложные словесные конструкции? Вы о чём, я же блондинка - чистые эмоции без сложностей и не дай Бог конструкций )))
пальців ще багато
з повідомленнями, побудованими на емоціях, згоден, переконали.
на форумі багато таких повідомлень, незалежно від гендеру...
так що з бухобліком? не сходиться баланс - на емоціях потрясли комп'ютер, й зійшовся?
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Shaman
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:53
Shaman написав:
пальців ще багато
з повідомленнями, побудованими на емоціях, згоден, переконали.
на форумі багато таких повідомлень, незалежно від гендеру...
так що з бухобліком? не сходиться баланс - на емоціях потрясли комп'ютер, й зійшовся?
Ввожу неправильный пароль до тех пор пока компьютер не согласиться. Только так )
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stm
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Додано: Суб 24 лют, 2024 15:13
stm написав: Shaman написав:
вибачте, але не погоджусь (скажемо м'яко).
CEO - це в першу чергу про організацію процесу. клієнти це таке. й сфера може бути зовсім інше. якщо ти вмієш це робити - оце головне. печаль в тому, що в цьому треба запевнити власника - у нас дуже розповсюджений особистий (не системний) підхід.
Я всем разрешаю не соглашаться с голубоглазой блондинкой, тем интересней результаты
Интересные результаты обычно получаются как раз при обоюдном согласии сторон.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:23
Shaman написав:
гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому.
в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні
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Denik
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:53
Denik написав: Shaman написав:
гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому.
в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні
Але старатися не заборонено
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Faceless
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