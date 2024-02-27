Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1892189318941895 Додано: Вів 27 лют, 2024 18:11 ЛАД написав: rjkz написав: Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.

Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности. Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием. Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.

Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. fler

Повідомлень: 4681 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1182 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 18:39 Faceless написав: Denik написав: Shaman написав: гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому. гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому.

в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні Але старатися не заборонено Але старатися не заборонено

"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор? "Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор? BIGor

Повідомлень: 8646 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 18:47 BIGor написав: Faceless написав: Denik написав: в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні Але старатися не заборонено Але старатися не заборонено

"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор? "Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор?

а де ще обговорювати гендери, як не тут? - це ж еміграційна тема



хіба що в Польщі окрім абортів, ще й контрацепцію заборонять - теж буде цікава тема для обговорення. до речі, а що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів? а де ще обговорювати гендери, як не тут? - це ж еміграційна темахіба що в Польщі окрім абортів, ще й контрацепцію заборонять - теж буде цікава тема для обговорення. до речі, а що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів? Shaman

Повідомлень: 5385 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1321 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1892189318941895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 0 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор