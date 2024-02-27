|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:11
ЛАД написав: rjkz написав:
Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.
Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.
Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.
Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4681
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:39
Faceless написав: Denik написав: Shaman написав:
гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому.
в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні
Але старатися не заборонено
"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8646
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1302 раз.
- Подякували: 1709 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:47
BIGor написав: Faceless написав:
Denik написав:в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні
Але старатися не заборонено
"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор?
а де ще обговорювати гендери, як не тут? - це ж еміграційна тема
хіба що в Польщі окрім абортів, ще й контрацепцію заборонять - теж буде цікава тема для обговорення. до речі, а що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5385
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 559 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|