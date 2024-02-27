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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1892189318941895
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:11

  ЛАД написав:
  rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.
Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.

Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:39

  Faceless написав:
Denik написав:
  Shaman написав:гендери рівні, але це не значить що вони рівні у всьому.

в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні
Але старатися не заборонено :mrgreen:

"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:47

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Denik написав:в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні
Але старатися не заборонено :mrgreen:

"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор?

а де ще обговорювати гендери, як не тут? - це ж еміграційна тема :lol:

хіба що в Польщі окрім абортів, ще й контрацепцію заборонять - теж буде цікава тема для обговорення. до речі, а що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів?
Shaman
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  #<1 ... 1892189318941895
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