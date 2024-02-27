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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:11
ЛАД написав: rjkz написав:
Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.
Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.
Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.
Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:47
BIGor написав: Faceless написав:
Denik написав:в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні
Але старатися не заборонено
"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор?
а де ще обговорювати гендери, як не тут? - це ж еміграційна тема
хіба що в Польщі окрім абортів, ще й контрацепцію заборонять - теж буде цікава тема для обговорення. до речі, а що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:29
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що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів?
Людині, яка важко працює, нема коли думати про такі дурниці як секс.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:31
BIGor написав: fox767676 написав:
Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків
, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися
Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.
Якщо фірма публічна, тобто котується на US біржах, там є певні вимоги щодо В2В працівників, тобто ФОПів, а в Польщі сильно розвинута модель В2В, і вона не дуже вписується в принципи які вимагає SEC (Securities and Exchange Commission) до таких компаній.
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