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rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.
Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.
Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
fox767676 написав:Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися
Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.
Якщо фірма публічна, тобто котується на US біржах, там є певні вимоги щодо В2В працівників, тобто ФОПів, а в Польщі сильно розвинута модель В2В, і вона не дуже вписується в принципи які вимагає SEC (Securities and Exchange Commission) до таких компаній, але це не означає що неможлива (через прокладки-агенства ще як можлива, але не як працівників ФААНГа, а субконтракторів фірми-посередника).
rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.
Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.
Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
Я писал не о том, что Западу выгодно поражение Украины, а о том, что выгодна затяжная война, а не быстрая победа Украины. Территории Украины - не знаю, насколько это важно Западу. Захват техники - а что они захватывают? Люди... В начале захватили много, сейчас таких резких движений фронта нет, сомневаюсь, что на захваченных сейчас территориях (если даже случится такое) останется много мужчин подходящего возраста.
Похоже, что в 21 веке не существует интеллектуального видения прогрессивного управления. Как можно возродить недостаточно финансируемую государственную сферу в экономике, которая изо всех сил пытается обеспечить рост? Как можно достичь социал-демократии в стареющем обществе, где так много расходов приходится направлять на пожилых людей? Как нам решить фундаментальное имущественное неравенство, пересекающееся со справедливостью между поколениями и отсутствием надлежащего жилья? Как выглядит социально и экологически справедливый переход к «зеленой» экономике? Ни Стармер и Лейбористская партия, ни Шольц и СДПГ не попытались дать исчерпывающий ответ на эти вопросы. У первых еще есть время поучиться на ошибках вторых. В противном случае Стармер может повторить не только электоральный успех Шольца, но и его последующую неудачу.