Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1892189318941895 Додано: Вів 27 лют, 2024 18:11 ЛАД написав: rjkz написав: Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.

Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности. Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием. Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.

Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. fler

Повідомлень: 4682 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1182 раз. Подякували: 1331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 18:47 BIGor написав: Faceless написав: Denik написав: в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні Але старатися не заборонено Але старатися не заборонено

"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор? "Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор?

а де ще обговорювати гендери, як не тут? - це ж еміграційна тема



хіба що в Польщі окрім абортів, ще й контрацепцію заборонять - теж буде цікава тема для обговорення. до речі, а що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів? а де ще обговорювати гендери, як не тут? - це ж еміграційна темахіба що в Польщі окрім абортів, ще й контрацепцію заборонять - теж буде цікава тема для обговорення. до речі, а що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів? Shaman

Повідомлень: 5386 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1321 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 19:29 Shaman ,



що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів?





Людині, яка важко працює, нема коли думати про такі дурниці як секс. Людині, яка важко працює, нема коли думати про такі дурниці як секс. Hotab Повідомлень: 11120 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2163 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 19:31 BIGor написав: fox767676 написав: Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися

Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива. Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.

Якщо фірма публічна, тобто котується на US біржах, там є певні вимоги щодо В2В працівників, тобто ФОПів, а в Польщі сильно розвинута модель В2В, і вона не дуже вписується в принципи які вимагає SEC (Securities and Exchange Commission) до таких компаній, але це не означає що неможлива (через прокладки-агенства ще як можлива, але не як працівників ФААНГа, а субконтракторів фірми-посередника). Якщо фірма публічна, тобто котується на US біржах, там є певні вимоги щодо В2В працівників, тобто ФОПів, а в Польщі сильно розвинута модель В2В, і вона не дуже вписується в принципи які вимагає SEC (Securities and Exchange Commission) до таких компаній, але це не означає що неможлива (через прокладки-агенства ще як можлива, але не як працівників ФААНГа, а субконтракторів фірми-посередника). flyman

Повідомлень: 34031 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 02:17 fler написав: ЛАД написав: rjkz написав: Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.

Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности. Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием. Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.

Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.

Я писал не о том, что Западу выгодно поражение Украины, а о том, что выгодна затяжная война, а не быстрая победа Украины.

Территории Украины - не знаю, насколько это важно Западу. Захват техники - а что они захватывают? Люди... В начале захватили много, сейчас таких резких движений фронта нет, сомневаюсь, что на захваченных сейчас территориях (если даже случится такое) останется много мужчин подходящего возраста. Я писал не о том, что Западу выгодно поражение Украины, а о том, что выгодна затяжная война, а не быстрая победа Украины.Территории Украины - не знаю, насколько это важно Западу. Захват техники - а что они захватывают? Люди... В начале захватили много, сейчас таких резких движений фронта нет, сомневаюсь, что на захваченных сейчас территориях (если даже случится такое) останется много мужчин подходящего возраста. ЛАД 2 Повідомлень: 28058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5263 раз. Подякували: 4851 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 02:30 Похоже, что в 21 веке не существует интеллектуального видения прогрессивного управления. Как можно возродить недостаточно финансируемую государственную сферу в экономике, которая изо всех сил пытается обеспечить рост? Как можно достичь социал-демократии в стареющем обществе, где так много расходов приходится направлять на пожилых людей? Как нам решить фундаментальное имущественное неравенство, пересекающееся со справедливостью между поколениями и отсутствием надлежащего жилья? Как выглядит социально и экологически справедливый переход к «зеленой» экономике? Ни Стармер и Лейбористская партия, ни Шольц и СДПГ не попытались дать исчерпывающий ответ на эти вопросы. У первых еще есть время поучиться на ошибках вторых. В противном случае Стармер может повторить не только электоральный успех Шольца, но и его последующую неудачу.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/27/britain-germany-olaf-scholz-keir-starmer-afd ЛАД 2 Повідомлень: 28058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5263 раз. Подякували: 4851 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 07:19 fler написав: ЛАД написав: rjkz написав: Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.

Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности. Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием. Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.

Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.

Захватывая новые территории, где основная масса - нетрудоспособное население, они сильно ослабляются, т.к. вынуждены платить пенсии. Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить сумасшедших денег. Они уже по всем каналам говорят, что повышение соц выплат для остальных не будет, потому что нужно кормить "новые территории".



Им просто нужен сам процесс войны. Пока процесс идёт, узурпация продолжается.



Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру, кроме вас, почему-то Захватывая новые территории, где основная масса - нетрудоспособное население, они сильно ослабляются, т.к. вынуждены платить пенсии. Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить сумасшедших денег. Они уже по всем каналам говорят, что повышение соц выплат для остальных не будет, потому что нужно кормить "новые территории".Им просто нужен сам процесс войны. Пока процесс идёт, узурпация продолжается.Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру, кроме вас, почему-то Бетон

Повідомлень: 1840 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 07:39 Бетон ,



Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить





Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем? Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем? Hotab Повідомлень: 11120 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2163 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 07:42 Hotab написав: Бетон ,



Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить





Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем? Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем?

Это они сами придумали план до 2035 года, выделили бюджет и жалуются что денег на другие города нет. Это говорит о том, что нихрена содержать новые территории не выгодно Это они сами придумали план до 2035 года, выделили бюджет и жалуются что денег на другие города нет. Это говорит о том, что нихрена содержать новые территории не выгодно Бетон

Повідомлень: 1840 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1892189318941895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless