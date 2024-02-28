RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1892189318941895
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:11

  ЛАД написав:
  rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.
Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.

Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4682
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:47

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Denik написав:в армії жінка може завагітніти та звільнитися або відпустку взяти, а чоловік - ні
Але старатися не заборонено :mrgreen:

"Дєвочки", може давайте в відповідну гілку? Де модератор?

а де ще обговорювати гендери, як не тут? - це ж еміграційна тема :lol:

хіба що в Польщі окрім абортів, ще й контрацепцію заборонять - теж буде цікава тема для обговорення. до речі, а що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:29

Shaman ,

що наші емігранти думають з цього приводу - заборони абортів?


Людині, яка важко працює, нема коли думати про такі дурниці як секс. :D
Hotab
 
Повідомлень: 11120
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:31

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися

Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.

Якщо фірма публічна, тобто котується на US біржах, там є певні вимоги щодо В2В працівників, тобто ФОПів, а в Польщі сильно розвинута модель В2В, і вона не дуже вписується в принципи які вимагає SEC (Securities and Exchange Commission) до таких компаній, але це не означає що неможлива (через прокладки-агенства ще як можлива, але не як працівників ФААНГа, а субконтракторів фірми-посередника).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34031
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 02:17

  fler написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.
Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.

Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.

Я писал не о том, что Западу выгодно поражение Украины, а о том, что выгодна затяжная война, а не быстрая победа Украины.
Территории Украины - не знаю, насколько это важно Западу. Захват техники - а что они захватывают? Люди... В начале захватили много, сейчас таких резких движений фронта нет, сомневаюсь, что на захваченных сейчас территориях (если даже случится такое) останется много мужчин подходящего возраста.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28058
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5263 раз.
Подякували: 4851 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 02:30

Похоже, что в 21 веке не существует интеллектуального видения прогрессивного управления. Как можно возродить недостаточно финансируемую государственную сферу в экономике, которая изо всех сил пытается обеспечить рост? Как можно достичь социал-демократии в стареющем обществе, где так много расходов приходится направлять на пожилых людей? Как нам решить фундаментальное имущественное неравенство, пересекающееся со справедливостью между поколениями и отсутствием надлежащего жилья? Как выглядит социально и экологически справедливый переход к «зеленой» экономике? Ни Стармер и Лейбористская партия, ни Шольц и СДПГ не попытались дать исчерпывающий ответ на эти вопросы. У первых еще есть время поучиться на ошибках вторых. В противном случае Стармер может повторить не только электоральный успех Шольца, но и его последующую неудачу.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/27/britain-germany-olaf-scholz-keir-starmer-afd
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28058
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5263 раз.
Подякували: 4851 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:19

  fler написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась.
Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.

Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.

Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.

Захватывая новые территории, где основная масса - нетрудоспособное население, они сильно ослабляются, т.к. вынуждены платить пенсии. Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить сумасшедших денег. Они уже по всем каналам говорят, что повышение соц выплат для остальных не будет, потому что нужно кормить "новые территории".

Им просто нужен сам процесс войны. Пока процесс идёт, узурпация продолжается.

Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру, кроме вас, почему-то
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:39

Бетон ,

Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить


Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем?
Hotab
 
Повідомлень: 11120
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:42

  Hotab написав:Бетон ,

Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить


Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем?

Это они сами придумали план до 2035 года, выделили бюджет и жалуются что денег на другие города нет. Это говорит о том, что нихрена содержать новые территории не выгодно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1892189318941895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5802)
28.02.2024 07:48
Sense Bank (11426)
28.02.2024 07:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.