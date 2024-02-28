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rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.
Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.
Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
fox767676 написав:Є безліч кваліфікованих іт-спеціалістів, які працюють зараз з України на флагманів світових ринків, навіть при таких надскладних умовах, ось тут є чим пишатися
Компанії FAANG ніколи не був представлені в Україні. Навіть в Польщі не всі ці компанії представлені. Робота ФОП-ом з іншої країни на FAANG неможлива.
Якщо фірма публічна, тобто котується на US біржах, там є певні вимоги щодо В2В працівників, тобто ФОПів, а в Польщі сильно розвинута модель В2В, і вона не дуже вписується в принципи які вимагає SEC (Securities and Exchange Commission) до таких компаній, але це не означає що неможлива (через прокладки-агенства ще як можлива, але не як працівників ФААНГа, а субконтракторів фірми-посередника).
rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.
Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.
Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
Я писал не о том, что Западу выгодно поражение Украины, а о том, что выгодна затяжная война, а не быстрая победа Украины. Территории Украины - не знаю, насколько это важно Западу. Захват техники - а что они захватывают? Люди... В начале захватили много, сейчас таких резких движений фронта нет, сомневаюсь, что на захваченных сейчас территориях (если даже случится такое) останется много мужчин подходящего возраста.
Похоже, что в 21 веке не существует интеллектуального видения прогрессивного управления. Как можно возродить недостаточно финансируемую государственную сферу в экономике, которая изо всех сил пытается обеспечить рост? Как можно достичь социал-демократии в стареющем обществе, где так много расходов приходится направлять на пожилых людей? Как нам решить фундаментальное имущественное неравенство, пересекающееся со справедливостью между поколениями и отсутствием надлежащего жилья? Как выглядит социально и экологически справедливый переход к «зеленой» экономике? Ни Стармер и Лейбористская партия, ни Шольц и СДПГ не попытались дать исчерпывающий ответ на эти вопросы. У первых еще есть время поучиться на ошибках вторых. В противном случае Стармер может повторить не только электоральный успех Шольца, но и его последующую неудачу.
rjkz написав:Поэтому-то война в Украине - это лучшая гарантия ненападения, пока она чем-бы то ни было не закончилась. Пока зверь терзает одну жертву, остальные чувствуют себя условно в безопасности.
Поэтому продолжающаяся война в Украине Западу выгодна и им не особо нужно торопиться с её окончанием.
Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
Захватывая новые территории, где основная масса - нетрудоспособное население, они сильно ослабляются, т.к. вынуждены платить пенсии. Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить сумасшедших денег. Они уже по всем каналам говорят, что повышение соц выплат для остальных не будет, потому что нужно кормить "новые территории".
Им просто нужен сам процесс войны. Пока процесс идёт, узурпация продолжается.
Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру, кроме вас, почему-то