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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1893189418951896
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:51

  fler написав:
  Бетон написав:
  fler написав:Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.


Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру

Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?

Вот поэтому и не грозит. Потому что хитрые европейцы "помогая" старым мотлохом, модернизируют свою армию, руководствуясь принципом: лучше кормить свою армию, чем чужую. Что они делают постоянно и систематически очень давно, а войну используют для ещё больше модернизации.
Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.

Вместо этого вы продали тысячи танко, тысячи самолётов, ракет а последние ту31 порезали на металлолом под дружные аплодисменты мировой общественности

У меня ещё не живут соседи, но я почему-то их появления на пороге не жду, а поставил спец двери и замок, который не вскрывается невандально.

Знаете что было в последний раз в Хоффман Хауз? У меня есть видос, где воры просвечивают замки и подходя к моей двери, увидя замок, даже не задержались, зато вскрыли две другие квартиры и вынесли 200 тысяч долларов, пока хозяева молились в церкви на службе. Не помогло
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 28 лют, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:01

  fler написав:
  Бетон написав:
  fler написав:Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.


Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру

Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?

тому що сплавили старий хлам, тепер є вільне місце для паркування нової техніки
flyman
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  #<1 ... 1893189418951896
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