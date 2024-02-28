fler написав:Бетон написав:
Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру
Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?
Вот поэтому и не грозит. Потому что хитрые европейцы "помогая" старым мотлохом, модернизируют свою армию, руководствуясь принципом: лучше кормить свою армию, чем чужую. Что они делают постоянно и систематически очень давно, а войну используют для ещё больше модернизации.
Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.
Вместо этого вы продали тысячи танко, тысячи самолётов, ракет а последние ту31 порезали на металлолом под дружные аплодисменты мировой общественности
У меня ещё не живут соседи, но я почему-то их появления на пороге не жду, а поставил спец двери и замок, который не вскрывается невандально.
Знаете что было в последний раз в Хоффман Хауз? У меня есть видос, где воры просвечивают замки и подходя к моей двери, увидя замок, даже не задержались, зато вскрыли две другие квартиры и вынесли 200 тысяч долларов, пока хозяева молились в церкви на службе. Не помогло