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#<1 ... 1893189418951896 Додано: Сер 28 лют, 2024 09:51 fler написав: Бетон написав: fler написав: Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.



Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру Какой тои об этом известно всему миру

Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.? Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?

Вот поэтому и не грозит. Потому что хитрые европейцы "помогая" старым мотлохом, модернизируют свою армию, руководствуясь принципом: лучше кормить свою армию, чем чужую. Что они делают постоянно и систематически очень давно, а войну используют для ещё больше модернизации.

Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.



Вместо этого вы продали тысячи танко, тысячи самолётов, ракет а последние ту31 порезали на металлолом под дружные аплодисменты мировой общественности



У меня ещё не живут соседи, но я почему-то их появления на пороге не жду, а поставил спец двери и замок, который не вскрывается невандально.



Знаете что было в последний раз в Хоффман Хауз? У меня есть видос, где воры просвечивают замки и подходя к моей двери, увидя замок, даже не задержались, зато вскрыли две другие квартиры и вынесли 200 тысяч долларов, пока хозяева молились в церкви на службе. Не помогло Вот поэтому и не грозит. Потому что хитрые европейцы "помогая" старым мотлохом, модернизируют свою армию, руководствуясь принципом: лучше кормить свою армию, чем чужую. Что они делают постоянно и систематически очень давно, а войну используют для ещё больше модернизации.Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.Вместо этого вы продали тысячи танко, тысячи самолётов, ракет а последние ту31 порезали на металлолом под дружные аплодисменты мировой общественностиУ меня ещё не живут соседи, но я почему-то их появления на пороге не жду, а поставил спец двери и замок, который не вскрывается невандально.Знаете что было в последний раз в Хоффман Хауз? У меня есть видос, где воры просвечивают замки и подходя к моей двери, увидя замок, даже не задержались, зато вскрыли две другие квартиры и вынесли 200 тысяч долларов, пока хозяева молились в церкви на службе. Не помогло Востаннє редагувалось Бетон в Сер 28 лют, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз. Бетон

Повідомлень: 1842 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 10:01 fler написав: Бетон написав: fler написав: Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.



Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру Какой тои об этом известно всему миру

Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.? Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?

тому що сплавили старий хлам втридорога, тепер є вільне місце для паркування нової техніки, заодно покращити зайнятість тому що сплавили старий хлам втридорога, тепер є вільне місце для паркування нової техніки, заодно покращити зайнятість flyman

Повідомлень: 34037 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 11:10 akurt написав: BIGor написав: 400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю. 400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.

Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.

Ще додав, що ретроспективно:

- було дуже добре;

- потім стало буде погано;

- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»… Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.Ще додав, що ретроспективно:- було дуже добре;- потім стало буде погано;- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»…



flyman

Повідомлень: 34037 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1893189418951896 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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