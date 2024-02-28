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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2024 09:51
fler написав: Бетон написав: fler написав:
Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет
и об этом известно всему миру
Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?
Вот поэтому и не грозит. Потому что хитрые европейцы "помогая" старым мотлохом, модернизируют свою армию, руководствуясь принципом: лучше кормить свою армию, чем чужую. Что они делают постоянно и систематически очень давно, а войну используют для ещё больше модернизации.
Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.
Вместо этого вы продали тысячи танко, тысячи самолётов, ракет а последние ту31 порезали на металлолом под дружные аплодисменты мировой общественности
У меня ещё не живут соседи, но я почему-то их появления на пороге не жду, а поставил спец двери и замок, который не вскрывается невандально.
Знаете что было в последний раз в Хоффман Хауз? У меня есть видос, где воры просвечивают замки и подходя к моей двери, увидя замок, даже не задержались, зато вскрыли две другие квартиры и вынесли 200 тысяч долларов, пока хозяева молились в церкви на службе. Не помогло
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 28 лют, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:01
fler написав: Бетон написав: fler написав:
Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет
и об этом известно всему миру
Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?
тому що сплавили старий хлам втридорога, тепер є вільне місце для паркування нової техніки, заодно покращити зайнятість
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flyman
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:10
akurt написав: BIGor написав:
400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.
Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.
Ще додав, що ретроспективно:
- було дуже добре;
- потім стало буде погано;
- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»…
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:52
Цікаве відео. Дякую, пане flyman.
Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.
Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.
Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.
Такий стиль життя у хлопця 28 років.
Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.
Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.
Ну дійсно і таке є. А чого і ні?
Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.
Тому все зрозуміло…
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akurt
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Додано: Сер 28 лют, 2024 13:09
Бетон написав:
Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.
как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".
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flysoulfly
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Додано: Сер 28 лют, 2024 13:16
akurt написав:
Ну дійсно і таке є. А чого і ні?
тобто туалет в баночку это норм? а душ вообще де? а в 28 лет ему девочку не хочется? или он ее водит в трейлер без душа но и песиком
в любом случае это экстремально
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nekefer
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Додано: Сер 28 лют, 2024 13:19
flysoulfly написав: Бетон написав:
Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.
как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".
судя по всему будет открытием суть конфликта тех у кого источник денег масква и тех у кого запад
ну не изза вышиванок же и не чейто лично огород захватить хотят, это для телевизора
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nekefer
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Додано: Сер 28 лют, 2024 13:27
nekefer написав: akurt написав:
Ну дійсно і таке є. А чого і ні?
тобто туалет в баночку это норм? а душ вообще де? а в 28 лет ему девочку не хочется? или он ее водит в трейлер без душа но и песиком
в любом случае это экстремально
З вам можна погодитися, що це життя на «любителя», але є речі, в яких Ви помиляєтеся, просто не знаєте реалій:
- такі будинки на колесах обладнанні всім необхідним. Якщо ви в місті, то туалет працює приблизно так, як в літаку. Ви в літаку в баночку пісяєте?
- на практиці таке життя в будинках на колесах є досить популярним - для цього виділяються спеціальні парковки, які обладнані і електрикою і системами очищення, і водою. Якісь смішні ціни за послуги. Прикольно бачити поза таким будинком на жорсткому зчепленні ще й позашляховик. Та ровери прикріплені. Так мандрують.
- це невідомо який край величезного міста, бо в центрі і не в центрі всюди платні досить дорогі парковки (безкоштовно правда можна поставили на 2 години); крім того, заборонено стояти таким будинкам на колесах, тільки легковикам,
- ось ви знаєте, якось я про його вподобання дівчат - білявки/чорняві, мавки з лісу чи русалки щ Тихого океану - не питав. Не думаю, що він монах з
Почаївської лаври.
А так погоджуюся: на любителя.
Тому я і написав, що пан flyman виставив цікаве відео.
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akurt
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Додано: Сер 28 лют, 2024 13:36
akurt написав:
Цікаве відео. Дякую, пане flyman.
Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.
Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.
Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.
Такий стиль життя у хлопця 28 років.
Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.
Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.
Ну дійсно і таке є. А чого і ні?
Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.
Тому все зрозуміло…
У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
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Додано: Сер 28 лют, 2024 13:40
nekefer
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а душ вообще де?
Баклажки з водою на сонці.
а в 28 лет ему девочку не хочется?
Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років..
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