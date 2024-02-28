RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1894189518961897>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:51

  fler написав:
  Бетон написав:
  fler написав:Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.


Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру

Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?

Вот поэтому и не грозит. Потому что хитрые европейцы "помогая" старым мотлохом, модернизируют свою армию, руководствуясь принципом: лучше кормить свою армию, чем чужую. Что они делают постоянно и систематически очень давно, а войну используют для ещё больше модернизации.
Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.

Вместо этого вы продали тысячи танко, тысячи самолётов, ракет а последние ту31 порезали на металлолом под дружные аплодисменты мировой общественности

У меня ещё не живут соседи, но я почему-то их появления на пороге не жду, а поставил спец двери и замок, который не вскрывается невандально.

Знаете что было в последний раз в Хоффман Хауз? У меня есть видос, где воры просвечивают замки и подходя к моей двери, увидя замок, даже не задержались, зато вскрыли две другие квартиры и вынесли 200 тысяч долларов, пока хозяева молились в церкви на службе. Не помогло
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 28 лют, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:01

  fler написав:
  Бетон написав:
  fler написав:Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.


Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру

Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?

тому що сплавили старий хлам втридорога, тепер є вільне місце для паркування нової техніки, заодно покращити зайнятість
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34040
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:10

  akurt написав:
  BIGor написав:400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.

Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.
Ще додав, що ретроспективно:
- було дуже добре;
- потім стало буде погано;
- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»…


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34040
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:52

Цікаве відео. Дякую, пане flyman.
Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.
Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.
Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.
Такий стиль життя у хлопця 28 років.
Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.
Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.
Ну дійсно і таке є. А чого і ні?
Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.
Тому все зрозуміло…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9272
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3472 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 13:09

  Бетон написав:Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.
как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".
flysoulfly
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1536 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ну дійсно і таке є. А чого і ні?

тобто туалет в баночку это норм? а душ вообще де? а в 28 лет ему девочку не хочется? или он ее водит в трейлер без душа но и песиком :lol:
в любом случае это экстремально
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 927
З нами з: 24.10.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 13:19

  flysoulfly написав:
  Бетон написав:Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.
как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".

судя по всему будет открытием суть конфликта тех у кого источник денег масква и тех у кого запад
ну не изза вышиванок же и не чейто лично огород захватить хотят, это для телевизора
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 927
З нами з: 24.10.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 13:27

  nekefer написав:
  akurt написав:Ну дійсно і таке є. А чого і ні?

тобто туалет в баночку это норм? а душ вообще де? а в 28 лет ему девочку не хочется? или он ее водит в трейлер без душа но и песиком :lol:
в любом случае это экстремально

З вам можна погодитися, що це життя на «любителя», але є речі, в яких Ви помиляєтеся, просто не знаєте реалій:
- такі будинки на колесах обладнанні всім необхідним. Якщо ви в місті, то туалет працює приблизно так, як в літаку. Ви в літаку в баночку пісяєте?
- на практиці таке життя в будинках на колесах є досить популярним - для цього виділяються спеціальні парковки, які обладнані і електрикою і системами очищення, і водою. Якісь смішні ціни за послуги. Прикольно бачити поза таким будинком на жорсткому зчепленні ще й позашляховик. Та ровери прикріплені. Так мандрують.
- це невідомо який край величезного міста, бо в центрі і не в центрі всюди платні досить дорогі парковки (безкоштовно правда можна поставили на 2 години); крім того, заборонено стояти таким будинкам на колесах, тільки легковикам,
- ось ви знаєте, якось я про його вподобання дівчат - білявки/чорняві, мавки з лісу чи русалки щ Тихого океану - не питав. Не думаю, що він монах з
Почаївської лаври.
А так погоджуюся: на любителя.
Тому я і написав, що пан flyman виставив цікаве відео.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9272
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3472 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 13:36

  akurt написав:Цікаве відео. Дякую, пане flyman.
Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.
Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.
Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.
Такий стиль життя у хлопця 28 років.
Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.
Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.
Ну дійсно і таке є. А чого і ні?
Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.
Тому все зрозуміло…

У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 621
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 13:40

Пиво входить!

nekefer ,

а душ вообще де?


Баклажки з водою на сонці.

а в 28 лет ему девочку не хочется?


Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років..
Hotab
 
Повідомлень: 11125
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2164 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 1894189518961897>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11429)
28.02.2024 14:17
Ринок ОВДП (5813)
28.02.2024 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.