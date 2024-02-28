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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1894189518961897> Додано: Сер 28 лют, 2024 09:51 fler написав: Бетон написав: fler написав: Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.



Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру Какой тои об этом известно всему миру

Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.? Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?

Вот поэтому и не грозит. Потому что хитрые европейцы "помогая" старым мотлохом, модернизируют свою армию, руководствуясь принципом: лучше кормить свою армию, чем чужую. Что они делают постоянно и систематически очень давно, а войну используют для ещё больше модернизации.

Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.



Вместо этого вы продали тысячи танко, тысячи самолётов, ракет а последние ту31 порезали на металлолом под дружные аплодисменты мировой общественности



У меня ещё не живут соседи, но я почему-то их появления на пороге не жду, а поставил спец двери и замок, который не вскрывается невандально.



Знаете что было в последний раз в Хоффман Хауз? У меня есть видос, где воры просвечивают замки и подходя к моей двери, увидя замок, даже не задержались, зато вскрыли две другие квартиры и вынесли 200 тысяч долларов, пока хозяева молились в церкви на службе. Не помогло Вот поэтому и не грозит. Потому что хитрые европейцы "помогая" старым мотлохом, модернизируют свою армию, руководствуясь принципом: лучше кормить свою армию, чем чужую. Что они делают постоянно и систематически очень давно, а войну используют для ещё больше модернизации.Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.Вместо этого вы продали тысячи танко, тысячи самолётов, ракет а последние ту31 порезали на металлолом под дружные аплодисменты мировой общественностиУ меня ещё не живут соседи, но я почему-то их появления на пороге не жду, а поставил спец двери и замок, который не вскрывается невандально.Знаете что было в последний раз в Хоффман Хауз? У меня есть видос, где воры просвечивают замки и подходя к моей двери, увидя замок, даже не задержались, зато вскрыли две другие квартиры и вынесли 200 тысяч долларов, пока хозяева молились в церкви на службе. Не помогло Востаннє редагувалось Бетон в Сер 28 лют, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз. Бетон

Повідомлень: 1842 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 10:01 fler написав: Бетон написав: fler написав: Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. .. Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.



Какой то бред с угрозами европе - их никогда не будет и об этом известно всему миру Какой тои об этом известно всему миру

Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.? Тогда зачем в Европе резко наращивают свои военные бюджеты, закупают для своих армий новую технику, увеличивают количество военнослужащих и т.д.?

тому що сплавили старий хлам втридорога, тепер є вільне місце для паркування нової техніки, заодно покращити зайнятість тому що сплавили старий хлам втридорога, тепер є вільне місце для паркування нової техніки, заодно покращити зайнятість flyman

Повідомлень: 34040 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 11:10 akurt написав: BIGor написав: 400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю. 400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.

Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.

Ще додав, що ретроспективно:

- було дуже добре;

- потім стало буде погано;

- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»… Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.Ще додав, що ретроспективно:- було дуже добре;- потім стало буде погано;- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»…



flyman

Повідомлень: 34040 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 12:52 Цікаве відео. Дякую, пане flyman.

Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.

Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.

Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.

Такий стиль життя у хлопця 28 років.

Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.

Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.

Ну дійсно і таке є. А чого і ні?

Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.

Тому все зрозуміло… akurt

Повідомлень: 9272 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3472 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 13:09 Бетон написав: Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.

Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях. как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины". как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины". flysoulfly Повідомлень: 4449 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1536 раз. Подякували: 242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 13:16 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну дійсно і таке є. А чого і ні? Ну дійсно і таке є. А чого і ні?

тобто туалет в баночку это норм? а душ вообще де? а в 28 лет ему девочку не хочется? или он ее водит в трейлер без душа но и песиком

в любом случае это экстремально тобто туалет в баночку это норм? а душ вообще де? а в 28 лет ему девочку не хочется? или он ее водит в трейлер без душа но и песикомв любом случае это экстремально nekefer

Повідомлень: 927 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 13:19 flysoulfly написав: Бетон написав: Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.

Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях. как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины". как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".

судя по всему будет открытием суть конфликта тех у кого источник денег масква и тех у кого запад

ну не изза вышиванок же и не чейто лично огород захватить хотят, это для телевизора судя по всему будет открытием суть конфликта тех у кого источник денег масква и тех у кого западну не изза вышиванок же и не чейто лично огород захватить хотят, это для телевизора nekefer

Повідомлень: 927 З нами з: 24.10.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 13:27 nekefer написав: akurt написав: Ну дійсно і таке є. А чого і ні? Ну дійсно і таке є. А чого і ні?

тобто туалет в баночку это норм? а душ вообще де? а в 28 лет ему девочку не хочется? или он ее водит в трейлер без душа но и песиком

в любом случае это экстремально тобто туалет в баночку это норм? а душ вообще де? а в 28 лет ему девочку не хочется? или он ее водит в трейлер без душа но и песикомв любом случае это экстремально

З вам можна погодитися, що це життя на «любителя», але є речі, в яких Ви помиляєтеся, просто не знаєте реалій:

- такі будинки на колесах обладнанні всім необхідним. Якщо ви в місті, то туалет працює приблизно так, як в літаку. Ви в літаку в баночку пісяєте?

- на практиці таке життя в будинках на колесах є досить популярним - для цього виділяються спеціальні парковки, які обладнані і електрикою і системами очищення, і водою. Якісь смішні ціни за послуги. Прикольно бачити поза таким будинком на жорсткому зчепленні ще й позашляховик. Та ровери прикріплені. Так мандрують.

- це невідомо який край величезного міста, бо в центрі і не в центрі всюди платні досить дорогі парковки (безкоштовно правда можна поставили на 2 години); крім того, заборонено стояти таким будинкам на колесах, тільки легковикам,

- ось ви знаєте, якось я про його вподобання дівчат - білявки/чорняві, мавки з лісу чи русалки щ Тихого океану - не питав. Не думаю, що він монах з

Почаївської лаври.

А так погоджуюся: на любителя.

Тому я і написав, що пан flyman виставив цікаве відео. З вам можна погодитися, що це життя на «любителя», але є речі, в яких Ви помиляєтеся, просто не знаєте реалій:- такі будинки на колесах обладнанні всім необхідним. Якщо ви в місті, то туалет працює приблизно так, як в літаку. Ви в літаку в баночку пісяєте?- на практиці таке життя в будинках на колесах є досить популярним - для цього виділяються спеціальні парковки, які обладнані і електрикою і системами очищення, і водою. Якісь смішні ціни за послуги. Прикольно бачити поза таким будинком на жорсткому зчепленні ще й позашляховик. Та ровери прикріплені. Так мандрують.- це невідомо який край величезного міста, бо в центрі і не в центрі всюди платні досить дорогі парковки (безкоштовно правда можна поставили на 2 години); крім того, заборонено стояти таким будинкам на колесах, тільки легковикам,- ось ви знаєте, якось я про його вподобання дівчат - білявки/чорняві, мавки з лісу чи русалки щ Тихого океану - не питав. Не думаю, що він монах зПочаївської лаври.А так погоджуюся: на любителя.Тому я і написав, що пан flyman виставив цікаве відео. akurt

Повідомлень: 9272 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3472 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 13:36 akurt написав: Цікаве відео. Дякую, пане flyman.

Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.

Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.

Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.

Такий стиль життя у хлопця 28 років.

Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.

Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.

Ну дійсно і таке є. А чого і ні?

Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.

Тому все зрозуміло… Цікаве відео. Дякую, пане flyman.Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.Такий стиль життя у хлопця 28 років.Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.Ну дійсно і таке є. А чого і ні?Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.Тому все зрозуміло…

У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука) У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука) gonchik74

Повідомлень: 621 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 13:40 Пиво входить! nekefer ,



а душ вообще де?





Баклажки з водою на сонці.



а в 28 лет ему девочку не хочется?





Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років.. Баклажки з водою на сонці.Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років.. Hotab Повідомлень: 11125 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1894189518961897> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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