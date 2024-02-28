|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2024 13:45
gonchik74 написав:
У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
Ну ось бачите ж і такий спосіб життя.
На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США.
Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах.
Дуже цікаві репортажі.
Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують.
Ну а їм подобається.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9272
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3472 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 лют, 2024 13:48
akurt написав: gonchik74 написав:
У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
Ну ось бачите ж і такий спосіб життя.
На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США.
Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах.
Дуже цікаві репортажі.
Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують.
Ну а їм подобається.
Перепрошую, а що це за словесний понос?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23718
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1647 раз.
- Подякували: 2523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:12
gonchik74 написав: akurt написав:
Цікаве відео. Дякую, пане flyman.
Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.
Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.
Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.
Такий стиль життя у хлопця 28 років.
Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.
Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.
Ну дійсно і таке є. А чого і ні?
Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.
Тому все зрозуміло…
У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34040
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2743 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:16
Hotab написав:nekefer
,
а душ вообще де?
Баклажки з водою на сонці.
а в 28 лет ему девочку не хочется?
Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років..
Сьогодні мав розмову із черговою філіпінкою (фірма оплачує курси покращення розмовної англійської), так вона розказує, що є на Філіпінах регіон з мусульманами, і там дозволена полігамія. І там за кожну з наречених треба викуп. Не те що в Туреччині.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34040
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2743 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|