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#<1 ... 1894189518961897 Додано: Сер 28 лют, 2024 13:45 gonchik74 написав: У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука) У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)



Ну ось бачите ж і такий спосіб життя.

На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США.

Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах.

Дуже цікаві репортажі.

Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують.

Ну а їм подобається. Ну ось бачите ж і такий спосіб життя.На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США.Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах.Дуже цікаві репортажі.Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують.Ну а їм подобається. akurt

Повідомлень: 9272 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3472 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 13:48 akurt написав: gonchik74 написав: У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука) У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)



Ну ось бачите ж і такий спосіб життя.

На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США.

Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах.

Дуже цікаві репортажі.

Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують.

Ну а їм подобається. Ну ось бачите ж і такий спосіб життя.На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США.Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах.Дуже цікаві репортажі.Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують.Ну а їм подобається.

Перепрошую, а що це за словесний понос? Перепрошую, а що це за словесний понос? Frant

Повідомлень: 23718 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 14:12 gonchik74 написав: akurt написав: Цікаве відео. Дякую, пане flyman.

Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.

Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.

Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.

Такий стиль життя у хлопця 28 років.

Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.

Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.

Ну дійсно і таке є. А чого і ні?

Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.

Тому все зрозуміло… Цікаве відео. Дякую, пане flyman.Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.Такий стиль життя у хлопця 28 років.Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.Ну дійсно і таке є. А чого і ні?Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.Тому все зрозуміло…

У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука) У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)

родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь: flyman

Повідомлень: 34040 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 14:16 Hotab написав: nekefer ,



а душ вообще де?





Баклажки з водою на сонці.



а в 28 лет ему девочку не хочется?





Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років.. Баклажки з водою на сонці.Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років..



Сьогодні мав розмову із черговою філіпінкою (фірма оплачує курси покращення розмовної англійської), так вона розказує, що є на Філіпінах регіон з мусульманами, і там дозволена полігамія. І там за кожну з наречених треба викуп. Не те що в Туреччині. Сьогодні мав розмову із черговою філіпінкою (фірма оплачує курси покращення розмовної англійської), так вона розказує, що є на Філіпінах регіон з мусульманами, і там дозволена полігамія. І там за кожну з наречених треба викуп. Не те що в Туреччині. flyman

Повідомлень: 34040 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1894189518961897 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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