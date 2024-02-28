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gonchik74 написав:У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
Ну ось бачите ж і такий спосіб життя. На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США. Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах. Дуже цікаві репортажі. Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують. Ну а їм подобається.
akurt написав:Цікаве відео. Дякую, пане flyman. Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara. Можливо, проїдуся саме по цій вулиці. Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком. Такий стиль життя у хлопця 28 років. Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік. Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет. Ну дійсно і таке є. А чого і ні? Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів. Тому все зрозуміло…
У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:
Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років..
Сьогодні мав розмову із черговою філіпінкою (фірма оплачує курси покращення розмовної англійської), так вона розказує, що є на Філіпінах мусульманські регіони, і там дозволена полігамія. І там за кожну з наречених треба викуп. Не те що в Туреччині. Хотаб як воєнний пенсіонер-льотчик з баулами долярчиків зароблених в ЧВК ООН теж би міг там пришвартуватися, але одна біда не ходить, там все строго традиційно і одруження до гроба, а філіпінки страшно ревниві.
На відміну від нахалбудівського женіха в сандалях за 15 дол на шкарпетку, я надивився в Африках на таких «філіппінок», готових на шлюб з різницею в 30 років. Тому, мух, то тобі-тобі. Любителю пʼятого сорту і різносторонніх відчуттів.
Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації. Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович Дата оприлюднення: 02 листопада 2021 Дата відповіді : 26 листопада 2021
Бетон написав:Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.
как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".
Ну може в 90-хх і їздили в Москву на заробітчанство, але після 2000-хх це явно не масова історія.
Неверно. До 2014 с востока ездили очень многие. В Харькове, не помню в каком году, был кризис с водителями троллейбусов - очень многих сагитировали на работу в Москву. Да и после 2014 тоже ездили, но постепенно переориентировались на Запад - заработки выше.
Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації. Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович Дата оприлюднення: 02 листопада 2021 Дата відповіді : 26 листопада 2021
Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну? А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)?
Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить
Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем?
Когда война закончится и если территории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им.
Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться? Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою.