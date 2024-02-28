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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1894189518961897 Додано: Сер 28 лют, 2024 13:45 gonchik74 написав: У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука) У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)



Ну ось бачите ж і такий спосіб життя.

На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США.

Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах.

Дуже цікаві репортажі.

Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують.

Ну а їм подобається. Ну ось бачите ж і такий спосіб життя.На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США.Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах.Дуже цікаві репортажі.Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують.Ну а їм подобається. akurt

Повідомлень: 9272 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3473 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 14:12 gonchik74 написав: akurt написав: Цікаве відео. Дякую, пане flyman.

Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.

Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.

Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.

Такий стиль життя у хлопця 28 років.

Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.

Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.

Ну дійсно і таке є. А чого і ні?

Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.

Тому все зрозуміло… Цікаве відео. Дякую, пане flyman.Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara.Можливо, проїдуся саме по цій вулиці.Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком.Такий стиль життя у хлопця 28 років.Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік.Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет.Ну дійсно і таке є. А чого і ні?Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів.Тому все зрозуміло…

У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука) У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)

родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь: flyman

Повідомлень: 34054 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 14:16 Hotab написав: nekefer ,



а душ вообще де?





Баклажки з водою на сонці.



а в 28 лет ему девочку не хочется?





Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років.. Баклажки з водою на сонці.Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років..



Сьогодні мав розмову із черговою філіпінкою (фірма оплачує курси покращення розмовної англійської), так вона розказує, що є на Філіпінах мусульманські регіони, і там дозволена полігамія. І там за кожну з наречених треба викуп. Не те що в Туреччині.

Хотаб як воєнний пенсіонер-льотчик з баулами долярчиків зароблених в ЧВК ООН теж би міг там пришвартуватися, але одна біда не ходить, там все строго традиційно і одруження до гроба, а філіпінки страшно ревниві. Сьогодні мав розмову із черговою філіпінкою (фірма оплачує курси покращення розмовної англійської), так вона розказує, що є на Філіпінах мусульманські регіони, і там дозволена полігамія. І там за кожну з наречених треба викуп. Не те що в Туреччині.Хотаб як воєнний пенсіонер-льотчик з баулами долярчиків зароблених в ЧВК ООН теж би міг там пришвартуватися, але одна біда не ходить, там все строго традиційно і одруження до гроба, а філіпінки страшно ревниві. flyman

Повідомлень: 34054 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 15:32 flyman ,



міг там пришвартуватися





На відміну від нахалбудівського женіха в сандалях за 15 дол на шкарпетку, я надивився в Африках на таких «філіппінок», готових на шлюб з різницею в 30 років. Тому, мух, то тобі-тобі. Любителю пʼятого сорту і різносторонніх відчуттів. На відміну від нахалбудівського женіха в сандалях за 15 дол на шкарпетку, я надивився в Африках на таких «філіппінок», готових на шлюб з різницею в 30 років. Тому, мух, то тобі-тобі. Любителю пʼятого сорту і різносторонніх відчуттів. Hotab Повідомлень: 11128 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 16:02 flysoulfly написав: Бетон написав: Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.

Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях. как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины". как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".

Ну може в 90-хх і їздили в Москву на заробітчанство, але після 2000-хх це явно не масова історія.



Стосовно влади, то Зеленський перед війною не хотів вводити візовий режим з РФ

https://petition.president.gov.ua/petition/125566

Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації.

Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович

Дата оприлюднення: 02 листопада 2021

Дата відповіді : 26 листопада 2021 Ну може в 90-хх і їздили в Москву на заробітчанство, але після 2000-хх це явно не масова історія.Стосовно влади, то Зеленський перед війною не хотів вводити візовий режим з РФ BIGor

Повідомлень: 8646 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 16:24 Hotab написав: Бетон ,



Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить





Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем? Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем?

Когда война закончится и если территории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им. Когда война закончится итерритории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им. ЛАД 2 Повідомлень: 28074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5263 раз. Подякували: 4851 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 16:37 BIGor написав: flysoulfly написав: Бетон написав: Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.

Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях. как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины". как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".

Ну може в 90-хх і їздили в Москву на заробітчанство, але після 2000-хх це явно не масова історія. Ну може в 90-хх і їздили в Москву на заробітчанство, але після 2000-хх це явно не масова історія.

Неверно.

До 2014 с востока ездили очень многие. В Харькове, не помню в каком году, был кризис с водителями троллейбусов - очень многих сагитировали на работу в Москву.

Да и после 2014 тоже ездили, но постепенно переориентировались на Запад - заработки выше.





https://petition.president.gov.ua/petition/125566

Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації.

Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович

Дата оприлюднення: 02 листопада 2021

Дата відповіді : 26 листопада 2021 Стосовно влади, то Зеленський перед війною не хотів вводити візовий режим з РФ

Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну?

А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)? Неверно.До 2014 с востока ездили очень многие. В Харькове, не помню в каком году, был кризис с водителями троллейбусов - очень многих сагитировали на работу в Москву.Да и после 2014 тоже ездили, но постепенно переориентировались на Запад - заработки выше.Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну?А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)? ЛАД 2 Повідомлень: 28074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5263 раз. Подякували: 4851 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 16:44 ЛАД написав: Hotab написав: Бетон ,



Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить





Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем? Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем?

Когда война закончится и если территории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им. Когда война закончится итерритории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им.

Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться?

Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою. Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться?Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою. Hotab Повідомлень: 11128 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1894189518961897 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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