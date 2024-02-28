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gonchik74 написав:У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
Ну ось бачите ж і такий спосіб життя. На цю тему на YouTube є дуже цікавий канал родини наших українців - вони обеспечують апетит наших людей на «битки» автівок з США. Так вони весь час ведуть свої репортажі з будинка на колесах. Дуже цікаві репортажі. Трейлер не новий, йому більше 10 років, весь час наполегливо ремонтують. Ну а їм подобається.
akurt написав:Цікаве відео. Дякую, пане flyman. Прилітаю в San Francisco рейсом Lufthansa з Мюнхена о 19-00 10 квітня - буду в тому місті та на південь - саме в «Силіконовій долині» - готель на три доби забронював в Santa Clara. Можливо, проїдуся саме по цій вулиці. Для довідки: ті люди, хто мене зустрічають, дійсно і реально мають приятеля (я багато чув про його чудернацький спосіб життя), який має саме такий будинок на колесах, в якому живе разом із своїм песиком. Такий стиль життя у хлопця 28 років. Так йому хочеться. На скільки знаю, заробляє не менше 250 000 доларів на рік. Точно знаю, що не обмежується тільки San Francisco. Головне припаркуватися в такому місці, де є сталий інтернет. Ну дійсно і таке є. А чого і ні? Оренда квартири в сан Францисько 4000…6500$ на місяць. Мінімальні ціни на квартиру - 1 000 000+ доларів. Нормальний приватний будинок не в центрі - орієнтовно 5 000 000 доларів. Тому все зрозуміло…
У мене таким чином одна родичка з Сакраменто хотіла пожити. Продали хату за 300, купили трейлер. За пару років ці гроші просрали, накатались, тепер живуть в орендованому в надії, що батько цієї пані віддячить хатою за народження внука)
родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:
Може теж мріє про безкоштовну філіпінку після 60 років..
Сьогодні мав розмову із черговою філіпінкою (фірма оплачує курси покращення розмовної англійської), так вона розказує, що є на Філіпінах мусульманські регіони, і там дозволена полігамія. І там за кожну з наречених треба викуп. Не те що в Туреччині. Хотаб як воєнний пенсіонер-льотчик з баулами долярчиків зароблених в ЧВК ООН теж би міг там пришвартуватися, але одна біда не ходить, там все строго традиційно і одруження до гроба, а філіпінки страшно ревниві.
На відміну від нахалбудівського женіха в сандалях за 15 дол на шкарпетку, я надивився в Африках на таких «філіппінок», готових на шлюб з різницею в 30 років. Тому, мух, то тобі-тобі. Любителю пʼятого сорту і різносторонніх відчуттів.
Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації. Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович Дата оприлюднення: 02 листопада 2021 Дата відповіді : 26 листопада 2021
Бетон написав:Если бы вы (власть) 30 лет не валялись дурака с шашлыками, напасть на нас ни у кого не было бы и в мыслях.
как она могла "не валять", если до самого последнего момента для них всех(ну большинства) "якорем" зарабатывания их денег была "маасква-сталица нашей рóдины".
Ну може в 90-хх і їздили в Москву на заробітчанство, але після 2000-хх це явно не масова історія.
Неверно. До 2014 с востока ездили очень многие. В Харькове, не помню в каком году, был кризис с водителями троллейбусов - очень многих сагитировали на работу в Москву. Да и после 2014 тоже ездили, но постепенно переориентировались на Запад - заработки выше.
Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації. Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович Дата оприлюднення: 02 листопада 2021 Дата відповіді : 26 листопада 2021
Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну? А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)?
Например, Мариуполь им до 2035 года будет стоить отстроить
Какой разрушенный город с 14-15 годов отстроен и почему вдруг это произойдет с Мариуполем?
Когда война закончится и если территории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им.
Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться? Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою.
fler написав:Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
Якщо дивитися в історію, то третій рейх зламав зуби об Великобританію в Битві за Атлантику та Битві за Британію і розвернувся на схід. Так само бачачи, що війна проти України не дає нічого окрім втрат хуйло може обрати сценарій ескалації проти Балтійських країн або проти Грузії. І те, що росія захоплювала після травня 2022 року - то були заміновані, закидані нерозірваним б/к, території з 5 відсотками непрацездатного населення з розбитою інфраструктурою та будівлями. І по цим захопленим територіям продовжують безжально працювати наші засоби ураження. Територія ОРДЛО продовжує занепадати бо там неможливо зібрати суттєві податки і з населення знову таки превалюють пенсіонери.
fler написав:Зверь не может терзать одну жертву бесконечно, как бы другие не надеялись. Промедление Запада сейчас приведет к тому, что они быстрее увидят более сильного врага у своих границ. рф сейчас захватит новые территории (которые будет еще труднее отбить потом), увеличит свою мощь за счет захваченного всего (людей, техники, территорий и т.д). Чем дальше продвинется рф в Украине, тем сложнее Западу будет противостоять ее агрессии в будущем.
Якщо дивитися в історію, то третій рейх зламав зуби об Великобританію в Битві за Атлантику та Битві за Британію і розвернувся на схід. Так само бачачи, що війна проти України не дає нічого окрім втрат хуйло може обрати сценарій ескалації проти Балтійських країн або проти Грузії. І те, що росія захоплювала після травня 2022 року - то були заміновані, закидані нерозірваним б/к, території з 5 відсотками непрацездатного населення з розбитою інфраструктурою та будівлями. І по цим захопленим територіям продовжують безжально працювати наші засоби ураження. Територія ОРДЛО продовжує занепадати бо там неможливо зібрати суттєві податки і з населення знову таки превалюють пенсіонери.
Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите. Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями»)