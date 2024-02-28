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gonchik74 написав:Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите. Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями»)
На відміну від тебе з 2 років війни я 9 місяців провів на території яка була під недовгою окупацією, і 7 місяців - на території, яка досить довго була під окупацією і там було значно більше бойових дій, і ще 2 місяці під Бахмутом. Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас.
Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації. Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович Дата оприлюднення: 02 листопада 2021 Дата відповіді : 26 листопада 2021
Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну? А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)?
Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки. Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України?