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gonchik74 написав:Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите. Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями»)
На відміну від тебе з 2 років війни я 9 місяців провів на території яка була під недовгою окупацією, і 7 місяців - на території, яка досить довго була під окупацією і там було значно більше бойових дій, і ще 2 місяці під Бахмутом. Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас.
Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації. Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович Дата оприлюднення: 02 листопада 2021 Дата відповіді : 26 листопада 2021
Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну? А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)?
Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки. Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України?
BIGor написав:............ Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки. Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України?
"Безглузді висновки" делаете Вы. А, главное, безосновательные и бездоказательные. Я на военной ветке рекомендовал почитать о логических ошибках. У Вас очередная. Вы сначала делаете уверенное утверждение, якобы очевидное и не требующее доказательств, и на его основе делаете какие-то выводы. 1. Вы много видели диверсантов после начала войны? Слышали о диверсиях? О разоблачённых российских разведчиках? О российских военных в нашем тылу? "російська агентура", как показывает практика, это вполне наши граждане Украины, давно (обычно даже всегда) здесь жившие.
В принципе этого достаточно, но добавлю. 2. Никогда не слышал, чтобы визовый режим позволял сильно отсеять "військових/диверсантів/розвідників". Или Вы думаете, что у них в визовых анкетах это прямо записано?
В результате при визовом режиме мы, скорее всего, создали бы ненужные сложности вполне обычным и добропорядочным гражданам, как российским, так и нашим. И при этом никак и ничему не помешали бы.
ЛАД написав:........... Когда война закончится и если территории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им.
Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться? Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою.
Могут. Но там остались не только немощные старики. Остались и вполне работоспособные люди, и молодёжь, и дети. Не знаю сколько, но, думаю, не один миллион. Если там ничего не делать, то получат крайне депрессивный регион, который станет рассадником криминала, причём по всей России. "За Уралом" это далеко и там так живут испокон веков. А Донбасс, Херсон, Запорожье близко и знают другую жизнь. И видят разрушенные дома, предприятия, воронки от снарядов и бомб. Несколько другая ситуация. Вымирающие сёла (города?) есть и у нас. Они и будут вымирать практически при любой власти. Но ведь не все такие.
Враження, що і пан путін, і пан пєсков можуть пишатися "засланим казачком" паном ЛАД - класно всіх учасників Українського фінансового форуму за режимом 7/24 десятками повідомлень за день готує до можливої окупації росією всієї України. Десь я це вже зустрічав: "Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем!" (забув звідки ця фраза).
ДВАНАДЦЯТЬ золотих медалей українського фінансового форуму! Дванадцять! Ще немає ордена "Андрєя Первозванного". Цікаво: які такі фінансово-економічні таємниці вам відкрив пан ЛАД? На 12 медалей? Ви стали багатшими... вам відкрили очї на новий бізнес... ви прийняли рішення на підставі цілування православного - освяченого Кирилом в мсосковії - хреста Воронєжської Богоматері на новий бізнес? «ARBEIT MACHT FREI»?