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#<1 ... 1895189618971898 Додано: Сер 28 лют, 2024 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите.

Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями») Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите.Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями»)

На відміну від тебе з 2 років війни я 9 місяців провів на території яка була під недовгою окупацією, і 7 місяців - на території, яка досить довго була під окупацією і там було значно більше бойових дій, і ще 2 місяці під Бахмутом. Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас. На відміну від тебе з 2 років війни я 9 місяців провів на території яка була під недовгою окупацією, і 7 місяців - на території, яка досить довго була під окупацією і там було значно більше бойових дій, і ще 2 місяці під Бахмутом. Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас. Denik Повідомлень: 2921 З нами з: 23.02.09 Подякував: 614 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 21:30 ЛАД написав: BIGor написав: Стосовно влади, то Зеленський перед війною не хотів вводити візовий режим з РФ

https://petition.president.gov.ua/petition/125566

Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації.

Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович

Дата оприлюднення: 02 листопада 2021

Дата відповіді : 26 листопада 2021 Стосовно влади, то Зеленський перед війною не хотів вводити візовий режим з РФ

Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну?

А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)? А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)?

Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки.

Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України? ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки.Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України? BIGor

Повідомлень: 8652 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1304 раз. Подякували: 1709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 23:20 BIGor написав: ............

Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки.

Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України? ............ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки.Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України?

"Безглузді висновки" делаете Вы. А, главное, безосновательные и бездоказательные.

Я на военной ветке рекомендовал почитать о логических ошибках.

У Вас очередная.

Вы сначала делаете уверенное утверждение, якобы очевидное и не требующее доказательств, и на его основе делаете какие-то выводы.

1. Вы много видели диверсантов после начала войны? Слышали о диверсиях? О разоблачённых российских разведчиках? О российских военных в нашем тылу?

"російська агентура", как показывает практика, это вполне наши граждане Украины, давно (обычно даже всегда) здесь жившие.



В принципе этого достаточно, но добавлю.

2. Никогда не слышал, чтобы визовый режим позволял сильно отсеять "військових/диверсантів/розвідників". Или Вы думаете, что у них в визовых анкетах это прямо записано?



В результате при визовом режиме мы, скорее всего, создали бы ненужные сложности вполне обычным и добропорядочным гражданам, как российским, так и нашим. И при этом никак и ничему не помешали бы. "Безглузді висновки" делаете Вы. А, главное, безосновательные и бездоказательные.Я на военной ветке рекомендовал почитать о логических ошибках.У Вас очередная.Вы сначала делаете уверенное утверждение, якобы очевидное и не требующее доказательств, и на его основе делаете какие-то выводы.1. Вы много видели диверсантов после начала войны? Слышали о диверсиях? О разоблачённых российских разведчиках? О российских военных в нашем тылу?"російська агентура", как показывает практика, это вполне наши граждане Украины, давно (обычно даже всегда) здесь жившие.В принципе этого достаточно, но добавлю.2. Никогда не слышал, чтобы визовый режим позволял сильно отсеять "військових/диверсантів/розвідників". Или Вы думаете, что у них в визовых анкетах это прямо записано?В результате при визовом режиме мы, скорее всего, создали бы ненужные сложности вполне обычным и добропорядочным гражданам, как российским, так и нашим. И при этом никак и ничему не помешали бы. ЛАД 2 Повідомлень: 28081 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5264 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 23:22 Denik написав: ...... Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас. ...... Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас.

Как и абсолютно по всем вопросам от ... до ... . Как и абсолютно по всем вопросам от ... до ... . ЛАД 2 Повідомлень: 28081 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5264 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 23:42 Hotab написав: ЛАД написав: ...........

Когда война закончится и если территории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им. ...........Когда война закончится итерритории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им.

Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться?

Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою. Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться?Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою.

Могут.

Но там остались не только немощные старики. Остались и вполне работоспособные люди, и молодёжь, и дети. Не знаю сколько, но, думаю, не один миллион.

Если там ничего не делать, то получат крайне депрессивный регион, который станет рассадником криминала, причём по всей России.

"За Уралом" это далеко и там так живут испокон веков. А Донбасс, Херсон, Запорожье близко и знают другую жизнь. И видят разрушенные дома, предприятия, воронки от снарядов и бомб. Несколько другая ситуация.

Вымирающие сёла (города?) есть и у нас. Они и будут вымирать практически при любой власти. Но ведь не все такие. Могут.Но там остались не только немощные старики. Остались и вполне работоспособные люди, и молодёжь, и дети. Не знаю сколько, но, думаю, не один миллион.Если там ничего не делать, то получат крайне депрессивный регион, который станет рассадником криминала, причём по всей России."За Уралом" это далеко и там так живут испокон веков. А Донбасс, Херсон, Запорожье близко и знают другую жизнь. И видят разрушенные дома, предприятия, воронки от снарядов и бомб. Несколько другая ситуация.Вымирающие сёла (города?) есть и у нас. Они и будут вымирать практически при любой власти. Но ведь не все такие. ЛАД 2 Повідомлень: 28081 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5264 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 23:53 Враження, що і пан путін, і пан пєсков можуть пишатися "засланим казачком" паном ЛАД - класно всіх учасників Українського фінансового форуму за режимом 7/24 десятками повідомлень за день готує до можливої окупації росією всієї України.

Десь я це вже зустрічав: "Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем!" (забув звідки ця фраза).



ДВАНАДЦЯТЬ золотих медалей українського фінансового форуму!

Дванадцять!

Ще немає ордена "Андрєя Первозванного". Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лют, 2024 08:27, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9277 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3474 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лют, 2024 02:57 akurt!

Мне показалось, что Вы просто современный вариант барона Мюнхгаузена.

Но... не сходится.

Барон Мюнхгаузен не был дураком и не был мелким завистником.

А Вы позавидовали орденам на форуме.

Напрасно. За эти ордена мне пенсию не повысят и льготы на оплату ЖКХ не дадут.

И даже перелёт во Фриско рейсом Lufthansa з Мюнхена не оплатят.

И не волнуйтесь, ни Путин, ни Песков до Вас не дотянутся. Вы не в Харькове, где за вчера было 8 тревог. Надеюсь, Вас эти тревоги ни в Мюнхене, ни во Фриско, ни даже в родной для Вас Анталье не беспокоят. ПанМне показалось, что Вы просто современный вариант барона Мюнхгаузена.Но... не сходится.Барон Мюнхгаузен не был дураком и не был мелким завистником.А Вы позавидовали орденам на форуме.Напрасно. За эти ордена мне пенсию не повысят и льготы на оплату ЖКХ не дадут.И даже перелёт во Фриско рейсом Lufthansa з Мюнхена не оплатят.И не волнуйтесь, ни Путин, ни Песков до Вас не дотянутся. Вы не в Харькове, где за вчера было 8 тревог. Надеюсь, Вас эти тревоги ни в Мюнхене, ни во Фриско, ни даже в родной для Вас Анталье не беспокоят. ЛАД 2 Повідомлень: 28081 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5264 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лют, 2024 06:24 «Пилите, Шура, пилите. Они золотые!»

(з роману «Золотой теленок») akurt

Повідомлень: 9277 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3474 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лют, 2024 09:36 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД пробиває чергове дно своєю проросійською пропагандою. BIGor

Повідомлень: 8652 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1304 раз. Подякували: 1709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лют, 2024 09:39 https://youtu.be/hk5mnvQX9I0?si=YgEM8vm5VYtwQ18V

Трохи дорогувата земелька в Австрії. Трохи дорогувата земелька в Австрії. Bolt Повідомлень: 2782 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1895189618971898 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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