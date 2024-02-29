Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 11:50
Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
Додано: Чет 29 лют, 2024 12:32
Я бы мог сказать, что пробиваете Вы, но не буду.
Скажу только, что если Вы такой же специалист в программировании, как в "пророссийской пропаганде", то не удивительно, что Вы не можете купить себе квартиру ни в Украине, ни в Польше.
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