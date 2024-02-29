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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1896189718981899
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 11:50

  flyman написав:родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:32

  BIGor написав:ЛАД пробиває чергове дно своєю проросійською пропагандою.

Я бы мог сказать, что пробиваете Вы, но не буду.
Скажу только, что если Вы такой же специалист в программировании, как в "пророссийской пропаганде", то не удивительно, что Вы не можете купить себе квартиру ни в Украине, ни в Польше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:42

  ЛАД написав:
  BIGor написав:ЛАД пробиває чергове дно своєю проросійською пропагандою.

Я бы мог сказать, что пробиваете Вы, но не буду.
Скажу только, что если Вы такой же специалист в программировании, как в "пророссийской пропаганде", то не удивительно, что Вы не можете купить себе квартиру ни в Украине, ни в Польше.

несподівано отримавши повну панамку дечого, ЛАД переходить до того, що вміє добре - на особистості :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:12

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:...........
Когда война закончится и если территории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им.

Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться?
Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою.

Могут.
Но там остались не только немощные старики. Остались и вполне работоспособные люди, и молодёжь, и дети. Не знаю сколько, но, думаю, не один миллион.
Если там ничего не делать, то получат крайне депрессивный регион, который станет рассадником криминала, причём по всей России.
"За Уралом" это далеко и там так живут испокон веков. А Донбасс, Херсон, Запорожье близко и знают другую жизнь. И видят разрушенные дома, предприятия, воронки от снарядов и бомб. Несколько другая ситуация.
Вымирающие сёла (города?) есть и у нас. Они и будут вымирать практически при любой власти. Но ведь не все такие.

головна помилка, ЛАД, - ти ще думаєш, що Раша нормальна країна. ніт й ще раз ніт.

за населення там ніхто не думає - про це кажуть й м'ясні штурми, й багато іншого. загалом у цієї війни немає мети, лише хворі фантазії окремих людей. так, на захоплених територіях буде треш на десятиріччя, якщо вони залишаться окупованими - щоб відновити, потрібні кошти, а коштів через санкції мало, а ті що є - кидаються на воєнку.

й враховуючи, що вони зомбували своє населення й 75% волає - вбий хохла, це карма, вони через це мають пройти. а ми будемо співчувати - як так, не може бути - але від колючої проволоки відійдіть, бо будемо стріляти.

ми ще побачимо, як буде жебрати "прекрасная расея будущего". але потрібен час...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:59

  Frant написав:
  Shaman написав:...........
головна помилка, ЛАД, - ти ще думаєш, що Раша нормальна країна. ніт й ще раз ніт.

за населення там ніхто не думає - про це кажуть й м'ясні штурми, й багато іншого. загалом у цієї війни немає мети, лише хворі фантазії окремих людей. так, на захоплених територіях буде треш на десятиріччя, якщо вони залишаться окупованими - щоб відновити, потрібні кошти, а коштів через санкції мало, а ті що є - кидаються на воєнку.

й враховуючи, що вони зомбували своє населення й 75% волає - вбий хохла, це карма, вони через це мають пройти. а ми будемо співчувати - як так, не може бути - але від колючої проволоки відійдіть, бо будемо стріляти.

ми ще побачимо, як буде жебрати "прекрасная расея будущего". але потрібен час...

На жаль, ватний Лад того не розуміє.
він все мріє про "хароших рускіх" і "добрую расею"

Спасибо деревянному Frant"у за то, что Вас процитировал. Хоть какая-то от него польза (?). :)
Вы лишний раз подтвердили, что "не обычный" экономист ничем особо не отличается от "обычного". То же неумение думать и понимать прочитанное. И подтвердили, что всё правильно в Ваших постах не может быть в принципе.
"за населення там ніхто не думає" - а где Вы увидели, что я писал обратное?
Я где-то написал о заботе о "жителях Донбасса"?
Но порядок в стране должна поддерживать любая власть.
А получить в стране "чёрную дыру", которая служит "рассадником криминала, причём по всей России", явно не в интересах любой власти. Я уж не говорю, что не имеет никакого смысла включать такой регион в состав государства.
По-моему, это должно быть понятно даже экономисту.

И хочу Вам напомнить, что после войны карту мира никто не переделает и РФ в ближайшие годы вряд ли исчезнет. Останутся нашими соседями. Поскольку Вы, как понимаю, эмигрировать не планируете, то, в отличие от многих здесь пишущих, Вы кровно заинтересованы в том, чтобы РФ стала нормальной страной, с которой у нас были бы пусть не дружеские, но хотя бы нормальные отношения. Так что придётся такие отношения налаживать. Или Вы хотите, чтобы Ваши дети и внуки, которые у Вас есть или будут, тоже воевали?
Вы, конечно, можете привести пример Израиля, но если Вы думаете, что они испытывают большую радость от враждебных соседей и не пытаются наладить хоть сколько-нибудь нормальные отношения, то Вы сильно ошибаетесь.

P.s. Пользуясь случаем, напомню Вам, что мы с Вами свиней не пасли.
ЛАД
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