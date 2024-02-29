Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 11:50
Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
Додано: Чет 29 лют, 2024 12:32
Я бы мог сказать, что пробиваете Вы, но не буду.
Скажу только, что если Вы такой же специалист в программировании, как в "пророссийской пропаганде", то не удивительно, что Вы не можете купить себе квартиру ни в Украине, ни в Польше.
Додано: Чет 29 лют, 2024 12:42
несподівано отримавши повну панамку дечого, ЛАД переходить до того, що вміє добре - на особистості
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:12
головна помилка, ЛАД, - ти ще думаєш, що Раша нормальна країна. ніт й ще раз ніт.
за населення там ніхто не думає - про це кажуть й м'ясні штурми, й багато іншого. загалом у цієї війни немає мети, лише хворі фантазії окремих людей. так, на захоплених територіях буде треш на десятиріччя, якщо вони залишаться окупованими - щоб відновити, потрібні кошти, а коштів через санкції мало, а ті що є - кидаються на воєнку.
й враховуючи, що вони зомбували своє населення й 75% волає - вбий хохла, це карма, вони через це мають пройти. а ми будемо співчувати - як так, не може бути - але від колючої проволоки відійдіть, бо будемо стріляти.
ми ще побачимо, як буде жебрати "прекрасная расея будущего". але потрібен час...
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:59
Спасибо деревянному Frant"у за то, что Вас процитировал. Хоть какая-то от него польза (?).
Вы лишний раз подтвердили, что "не обычный" экономист ничем особо не отличается от "обычного". То же неумение думать и понимать прочитанное. И подтвердили, что всё правильно в Ваших постах не может быть в принципе.
"за населення там ніхто не думає" - а где Вы увидели, что я писал обратное?
Я где-то написал о заботе о "жителях Донбасса"?
Но порядок в стране должна поддерживать любая власть.
А получить в стране "чёрную дыру", которая служит "рассадником криминала, причём по всей России", явно не в интересах любой власти. Я уж не говорю, что не имеет никакого смысла включать такой регион в состав государства.
По-моему, это должно быть понятно даже экономисту.
И хочу Вам напомнить, что после войны карту мира никто не переделает и РФ в ближайшие годы вряд ли исчезнет. Останутся нашими соседями. Поскольку Вы, как понимаю, эмигрировать не планируете, то, в отличие от многих здесь пишущих, Вы кровно заинтересованы в том, чтобы РФ стала нормальной страной, с которой у нас были бы пусть не дружеские, но хотя бы нормальные отношения. Так что придётся такие отношения налаживать. Или Вы хотите, чтобы Ваши дети и внуки, которые у Вас есть или будут, тоже воевали?
Вы, конечно, можете привести пример Израиля, но если Вы думаете, что они испытывают большую радость от враждебных соседей и не пытаются наладить хоть сколько-нибудь нормальные отношения, то Вы сильно ошибаетесь.
P.s. Пользуясь случаем, напомню Вам, что мы с Вами свиней не пасли.
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