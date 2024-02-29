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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1896189718981899
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 11:50

  flyman написав:родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:32

  BIGor написав:ЛАД пробиває чергове дно своєю проросійською пропагандою.

Я бы мог сказать, что пробиваете Вы, но не буду.
Скажу только, что если Вы такой же специалист в программировании, как в "пророссийской пропаганде", то не удивительно, что Вы не можете купить себе квартиру ни в Украине, ни в Польше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:42

  ЛАД написав:
  BIGor написав:ЛАД пробиває чергове дно своєю проросійською пропагандою.

Я бы мог сказать, что пробиваете Вы, но не буду.
Скажу только, что если Вы такой же специалист в программировании, как в "пророссийской пропаганде", то не удивительно, что Вы не можете купить себе квартиру ни в Украине, ни в Польше.

несподівано отримавши повну панамку дечого, ЛАД переходить до того, що вміє добре - на особистості :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:12

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:...........
Когда война закончится и если территории останутся за ними, то этим придётся заниматься. Именно им.

Они могут и не заниматься. Дамбас может, как Чечня, нагнуть и потребовать? Нет. Будет терпеть. Тогда зачем тратиться?
Наче мало за Уралом вимираючих депресивних міст, без мостів, доріг і ЖКГ.. І нікого в мацкві це не турбує. Не буде турбувати і Маріуполь з Волновахою.

Могут.
Но там остались не только немощные старики. Остались и вполне работоспособные люди, и молодёжь, и дети. Не знаю сколько, но, думаю, не один миллион.
Если там ничего не делать, то получат крайне депрессивный регион, который станет рассадником криминала, причём по всей России.
"За Уралом" это далеко и там так живут испокон веков. А Донбасс, Херсон, Запорожье близко и знают другую жизнь. И видят разрушенные дома, предприятия, воронки от снарядов и бомб. Несколько другая ситуация.
Вымирающие сёла (города?) есть и у нас. Они и будут вымирать практически при любой власти. Но ведь не все такие.

головна помилка, ЛАД, - ти ще думаєш, що Раша нормальна країна. ніт й ще раз ніт.

за населення там ніхто не думає - про це кажуть й м'ясні штурми, й багато іншого. загалом у цієї війни немає мети, лише хворі фантазії окремих людей. так, на захоплених територіях буде треш на десятиріччя, якщо вони залишаться окупованими - щоб відновити, потрібні кошти, а коштів через санкції мало, а ті що є - кидаються на воєнку.

й враховуючи, що вони зомбували своє населення й 75% волає - вбий хохла, це карма, вони через це мають пройти. а ми будемо співчувати - як так, не може бути - але від колючої проволоки відійдіть, бо будемо стріляти.

ми ще побачимо, як буде жебрати "прекрасная расея будущего". але потрібен час...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:05

  ЛАД написав:
  BIGor написав:ЛАД пробиває чергове дно своєю проросійською пропагандою.

Я бы мог сказать, что пробиваете Вы, но не буду.
Скажу только, что если Вы такой же специалист в программировании, как в "пророссийской пропаганде", то не удивительно, что Вы не можете купить себе квартиру ни в Украине, ни в Польше.

Цікаво, як агриться рос-пропагандист на незручні для нього речі...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:38

Господа модераторы!
Не возражаю против удаления моего ответного поста, раз вы считаете это необходимым.
Но тогда, пожалуйста, удалите и 2 поста Shaman"а и пост BIGor"а выше.
ЛАД
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