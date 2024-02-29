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#<1 ... 1895189618971898 Додано: Сер 28 лют, 2024 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите.

Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями») Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите.Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями»)

На відміну від тебе з 2 років війни я 9 місяців провів на території яка була під недовгою окупацією, і 7 місяців - на території, яка досить довго була під окупацією і там було значно більше бойових дій, і ще 2 місяці під Бахмутом. Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас. На відміну від тебе з 2 років війни я 9 місяців провів на території яка була під недовгою окупацією, і 7 місяців - на території, яка досить довго була під окупацією і там було значно більше бойових дій, і ще 2 місяці під Бахмутом. Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас. Denik Повідомлень: 2924 З нами з: 23.02.09 Подякував: 614 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 21:30 ЛАД написав: BIGor написав: Стосовно влади, то Зеленський перед війною не хотів вводити візовий режим з РФ

https://petition.president.gov.ua/petition/125566

Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації.

Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович

Дата оприлюднення: 02 листопада 2021

Дата відповіді : 26 листопада 2021 Стосовно влади, то Зеленський перед війною не хотів вводити візовий режим з РФ

Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну?

А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)? А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)?

Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки.

Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України? ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки.Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України? BIGor

Повідомлень: 8653 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лют, 2024 09:39 https://youtu.be/hk5mnvQX9I0?si=YgEM8vm5VYtwQ18V

Трохи дорогувата земелька в Австрії. Трохи дорогувата земелька в Австрії. Bolt Повідомлень: 2782 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лют, 2024 11:50 flyman написав: родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс. Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс. Denik Повідомлень: 2924 З нами з: 23.02.09 Подякував: 614 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лют, 2024 23:28 Denik написав: flyman написав: родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс. Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.



Логічно ж. Бо в кОледж йдуть вчитися лише лохи. А Успішні люди вчаться йдуть в кАледж. Логічно ж. Бо в кОледж йдуть вчитися лише лохи. А Успішні люди вчаться йдуть в кАледж. Кочевник Повідомлень: 2378 З нами з: 16.02.17 Подякував: 386 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1895189618971898 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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