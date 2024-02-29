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gonchik74 написав:Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите. Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями»)
На відміну від тебе з 2 років війни я 9 місяців провів на території яка була під недовгою окупацією, і 7 місяців - на території, яка досить довго була під окупацією і там було значно більше бойових дій, і ще 2 місяці під Бахмутом. Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас.
Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації. Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович Дата оприлюднення: 02 листопада 2021 Дата відповіді : 26 листопада 2021
Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну? А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)?
Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки. Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України?
flyman написав:родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:
Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
flyman написав:родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:
Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
Логічно ж. Бо в кОледж йдуть вчитися лише лохи. А Успішні люди вчаться йдуть в кАледж.
Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць. Це всього в 2 рази менше, ніж вказана пані витрачає на косметику, туалетний папір та пасту для зембів. Просто жах. А мала б можливість 10-15 разів на місяць за ці гроші перекусити бутербродом в кафе або насолодитися китайським супом з локшиною… Добре, що наші люди так співчувають заокеанському марнотратству. Ну і чергове підтвердження того, що борги віддають виключно збоченці та боягузи!
P.S. Мені регулярно приходить розсилка новин з деяких університетів США. Прямо зараз отримав новини з одного з університетів: «Scientist Andy Yeh has been awarded a nearly $2.5 million grant to develop artificial enzymes that can produce bioluminescence in the body—which could make it possible to image tumors in deep tissues during the earliest phases of disease.» Жебратство якесь: всього $2,5 million… В тому ж листі: «Student Gabriella Goss won an Alumni Leadership Award from Ecology Project International for her project proposal that addresses the issue of wildlife-vehicle collisions.» Ой, ну ми таких грамот можемо в канцтоварах десяток купити… Ну а на 13 березня запрошують на цикл лекцій для підвищення рівня знань. В кінці повідомлення зверніть увагу на місце проведення: «MARCH 13. Kraw Lecture Series: Designing human-AI ecosystems for education, work, and communities Location: Silicon Valley campus Time: 5:30–7 p.m.» А тут пропонують не мало, але і не багато: подати заявку до 7 березня, пройти відбір та стати лідером… https://alumni.ucsc.edu/ucsc-alumni-cou ... ominations
Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.