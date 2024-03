Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1895189618971898 Додано: Сер 28 лют, 2024 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что Вы бредите.

Не дає нічого, окрім втрат?) Економіка впала? Народ бунтує? Отож. Гітлер, брити, розвернувся. Демографічні перспективи нашої країни не турбують Вас? Хоча б як дописувача цієї теми форуму? Хоча про що я? «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями»)

На відміну від тебе з 2 років війни я 9 місяців провів на території яка була під недовгою окупацією, і 7 місяців - на території, яка досить довго була під окупацією і там було значно більше бойових дій, і ще 2 місяці під Бахмутом. Так що про економіку зони бойових дій я точно знаю більше за Вас.

Denik

https://petition.president.gov.ua/petition/125566

Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації.

Автор (ініціатор): Стерненко Сергій Вячеславович

Дата оприлюднення: 02 листопада 2021

Дата відповіді : 26 листопада 2021 Стосовно влади, то Зеленський перед війною не хотів вводити візовий режим з РФ

Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну?

Визовый режим сильно помог бы предотвратить войну?

А на востоке (не возьмусь говорить обо всей Украине) очень много семей с родственниками в РФ. Они бы обрадовались визовому режиму (он бы был обоюдным)?

Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки.

Л - логіка. ЛАД, постарайтесь перечитати ще раз, але уважніше перед тим як робити хоч якісь безглузді висновки.

Візовий режим би відсіяв 90% російської агентури/військових/диверсантів/розвідників які зайшли в Україну за пів-року до війни. Як думаєте, чи допоміг безперешкодний приїзд цих всіх росіян російському вторгенню до України?

BIGor

Повідомлень: 8653 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1302 раз. Подякували: 1709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лют, 2024 09:39 https://youtu.be/hk5mnvQX9I0?si=YgEM8vm5VYtwQ18V

Трохи дорогувата земелька в Австрії.

Bolt

родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.

Denik

родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.

Логічно ж. Бо в кОледж йдуть вчитися лише лохи. А Успішні люди вчаться йдуть в кАледж.

Кочевник



Логічно ж. Бо в кОледж йдуть вчитися лише лохи. А Успішні люди вчаться йдуть в кАледж. Логічно ж. Бо в кОледж йдуть вчитися лише лохи. А Успішні люди вчаться йдуть в кАледж. Кочевник Повідомлень: 2378 З нами з: 16.02.17 Подякував: 386 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 04:06

Це всього в 2 рази менше, ніж вказана пані витрачає на косметику, туалетний папір та пасту для зембів.

Просто жах. А мала б можливість 10-15 разів на місяць за ці гроші перекусити бутербродом в кафе або насолодитися китайським супом з локшиною…

Добре, що наші люди так співчувають заокеанському марнотратству.

Ну і чергове підтвердження того, що борги віддають виключно збоченці та боягузи!



P.S. Мені регулярно приходить розсилка новин з деяких університетів США. Прямо зараз отримав новини з одного з університетів: «Scientist Andy Yeh has been awarded a nearly $2.5 million grant to develop artificial enzymes that can produce bioluminescence in the body—which could make it possible to image tumors in deep tissues during the earliest phases of disease.»

Жебратство якесь: всього $2,5 million…

В тому ж листі: «Student Gabriella Goss won an Alumni Leadership Award from Ecology Project International for her project proposal that addresses the issue of wildlife-vehicle collisions.»

Ой, ну ми таких грамот можемо в канцтоварах десяток купити…

Ну а на 13 березня запрошують на цикл лекцій для підвищення рівня знань. В кінці повідомлення зверніть увагу на місце проведення: «MARCH 13.

Kraw Lecture Series: Designing human-AI ecosystems for education, work, and communities

Location: Silicon Valley campus

Time: 5:30–7 p.m.»

А тут пропонують не мало, але і не багато: подати заявку до 7 березня, пройти відбір та стати лідером…

https://alumni.ucsc.edu/ucsc-alumni-cou ... ominations



Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць.
Це всього в 2 рази менше, ніж вказана пані витрачає на косметику, туалетний папір та пасту для зембів.
Просто жах. А мала б можливість 10-15 разів на місяць за ці гроші перекусити бутербродом в кафе або насолодитися китайським супом з локшиною…
Добре, що наші люди так співчувають заокеанському марнотратству.
Ну і чергове підтвердження того, що борги віддають виключно збоченці та боягузи!

P.S. Мені регулярно приходить розсилка новин з деяких університетів США. Прямо зараз отримав новини з одного з університетів: «Scientist Andy Yeh has been awarded a nearly $2.5 million grant to develop artificial enzymes that can produce bioluminescence in the body—which could make it possible to image tumors in deep tissues during the earliest phases of disease.»
Жебратство якесь: всього $2,5 million…
В тому ж листі: «Student Gabriella Goss won an Alumni Leadership Award from Ecology Project International for her project proposal that addresses the issue of wildlife-vehicle collisions.»
Ой, ну ми таких грамот можемо в канцтоварах десяток купити…
Ну а на 13 березня запрошують на цикл лекцій для підвищення рівня знань. В кінці повідомлення зверніть увагу на місце проведення: «MARCH 13.
Kraw Lecture Series: Designing human-AI ecosystems for education, work, and communities
Location: Silicon Valley campus
Time: 5:30–7 p.m.»
А тут пропонують не мало, але і не багато: подати заявку до 7 березня, пройти відбір та стати лідером…
https://alumni.ucsc.edu/ucsc-alumni-cou ... ominations

Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.

akurt

Re: Еміграція, заробітчанство
akurt написав: Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць.

Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.

Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.

akurt написав: Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс. Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.

Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив.

І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн. Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив.І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн. Denik Повідомлень: 2925 З нами з: 23.02.09 Подякував: 615 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:58 О! Так! Це ми всі знаємо, що у пана Denik - економіка - то його сильний бік. То безумовно! Вищій пілотаж (застосував слово «пілотаж», бо не підібрав правильне).

Я просто поділив 70000$ на 20 років а потім на 12 місяців.

Ну а борги - як і відсотки за боргами - все вірно, погоджуюся, платять тільки збоченці та боягузи.



P.S. З цього приводу пригадав мою бесіду 1999 року з моїм колишнім шефом - а тоді і зараз мешканцем міста West Hartford (CT).

В розмові він сказав, що його син - колись задрипаний м.н.с. одного реально задрипаного університету (на сьогодні неіснуючого - а раніше його та поруч з ним схожого студенти називали виключно принизливими іменами) - взяв в кредит «кондомініум» (квартиру).

Точну ціну вже не памʼятаю, але точно памʼятаю, що я порахував ціну з відсотковим на момент закінчення виплати в 2024 році (25 років) та сказав шефу, що Сашко зробив якусь дурню: станом на 2024 - такий далекий 2024 рік, далекий, як космос, - його житло буде коштувати рівно вдвічі дорожче.

Мій шеф на імʼя Denik, ой, вибачаюсь, інше в нього імʼя, сказав: «Ну і що? Кого це хвилює? Ну і нехай воно йому обійдеться вдвічі дорожче, а реально - не вдвічі, бо існує і інфляція по долару (я сильно цим словам здивувався, бо хіба може бути «інфляція по долару»???? - може!), але Саша з жінкою та дитиною вже заселяється в новеньке житло, і доходи у Сашка змінюється, і…» далі вже мовчав.



І ви знаєте, мій у минулому шеф реально дуже розумна людина (мені реально повезло): через рік Сашко пройшов переатестацію, отримав оцінку «Excellent», попросив збільшення зарплатні (замість 40000$ на рік тоді відразу після переатестації дали 80000$ на рік), в тому кондомініум і народилася друга дитина, першу дитину вивчив в університеті штату, купив собі та батькові нові автомобілі… Acura…



А кондомініум його зараз має ринкову ціну мабуть в 4 раза вищу за стартову.

А батько та мама так і живуть в невеликому 1-bedroom apartments площею в 1000 квадратних футів, за який - як і 25 років тому - платять 200$ (двісті -я не помилився) на місяць (залишок оплачує Конгрес США, бо переселенець з України не має ніяких доходів, крім виплат з бюджету США, але має статус “senior citizen”… а які там гроші на рік отримує колишній переселенець з України - якісь копійки, чи 13000$ на рік, чи 14000$ на рік - рівно стільки, щоби не платити з тієї суми податки…

Колишній задрипаний м.н.с. одного неіснуючого на сьогодні університету щосуботи привозить батькам пакети з харчами та подарунками і посміхається із боягузів…



Така, пане Denik, бувальщина…

Але це виключно для тих, у кого економіка є сильною стороною… akurt

Повідомлень: 9279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3474 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:22 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Почався цікавий серіал «Пірати Середземного моря»: родина моєї племінниці переїхала в Канаду, сподіваються, що остаточно та назавжди.

Можна буде отримувати інформацію "з перших рук".



Вихідні дані цікавого експерименту: «змішана родина», в якій жінка - українка, а чоловік - іноземець. Двоє синів 11 та 9 років. Жінка отримала узгодження візи за Програмою CUAET через 6 днів, а ось чоловік чекав 1 рік (!).

Гостроти експерименту додає той факт, що в країні проживання до Канади мали 3-к квартиру площею в 100 кв.м, впевнену престижну роботу чоловіка із зарплатню в 1500$ на місяць, батьків чоловіка майже поруч, на яких майже через день залишали дітей.



До вказаного додаємо: гаряче бажання в 40 років кардинально змінити своє життя та - головне - забезпечити навчання дітей. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 01 бер, 2024 12:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3474 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:42 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Частина 2



Був складний переліт через Франкфурт та Торонто на столицю провінції Альберта - місто Едмонтон. Сам здивувався: від Торонто до Едмонтон - 3350 (!) км, літак летів 4,5 (!) години. Уявіть розміри країни.

Едмонтон зустрів їх снігом та суттєвими морозами: 17…25 градусів.

Поселили в готель: великий номер з двома великими ліжками, сніданком та плавальним басейном.

Готель в самому центрі міста. Безкоштовно на 2 тижня. Видали мапу, на якій вказані всі державні установи. Показали напрямок @ліворуч@ - "туди не ходити", там небезпечно, бомжі і наркомани. Напрямок @праворуч@ - "ходити можна": там безпечно…



Вже отримали дозволи на роботу та навчання дітей, канадські податкові номери.

Сьогодні будуть відкривати рахунки та отримувати дебетові карти.

