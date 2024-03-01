RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1896189718981899
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:00

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство
головне - забезпечити навчання дітей.


Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.
Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 29.06.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1896189718981899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3772)
01.03.2024 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.