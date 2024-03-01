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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:00
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
головне - забезпечити навчання дітей.
Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.
Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
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