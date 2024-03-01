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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1896189718981899
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:00

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство
головне - забезпечити навчання дітей.


Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.
Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:39

Ну, не факт що ви маєте рацію…
Я вже писав репортаж «з перших рук» від мами хлопця 12 років, які майже рік мешкають в місті Вінніпег.
Вона дуже задоволена навчанням в школі:
- є обовʼязковий перелік предметів для вивчення.
- є додатковий необовʼязковий - за вибором учня: то клас малювання, то клас природи, то клас додаткового вивчення фізики, то клас різьблення або ліпки з глини. І дитина в залежності від свого настрою сьогодні вільно відвідує будь-який клас.
- цікаво, що як тільки учень вийшов за паркан школи - мамі приходить СМС-повідомлення.
В школі безкоштовно дитина може вільно брати банани, яблука, тістечка, воду.
Ніде ні за що платити не треба. Школа поруч з будинком.
Для обʼєктивності: мама вважає, що вивченню математики приділяють мало часу, мамі хочеться більше.
Я не впевнений що краще: мої друзі щоденно возять дітей з приміського села піді Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.
Напружує таке, тому ввели чергування дідусів: кожен дідусь везе через день.
Я реально дуже скептично відношусь до навчання в таких платних ліцеях.
akurt
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  #<1 ... 1896189718981899
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