Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.
Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:00
Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:39
Ну, не факт що ви маєте рацію…
Я вже писав репортаж «з перших рук» від мами хлопця 12 років, які майже рік мешкають в місті Вінніпег.
Вона дуже задоволена навчанням в школі:
- є обовʼязковий перелік предметів для вивчення.
- є додатковий необовʼязковий - за вибором учня: то клас малювання, то клас природи, то клас додаткового вивчення фізики, то клас різьблення або ліпки з глини. І дитина в залежності від свого настрою сьогодні вільно відвідує будь-який клас.
- цікаво, що як тільки учень вийшов за паркан школи - мамі приходить СМС-повідомлення.
В школі безкоштовно дитина може вільно брати банани, яблука, тістечка, воду.
Ніде ні за що платити не треба. Школа поруч з будинком.
Для обʼєктивності: мама вважає, що вивченню математики приділяють мало часу, мамі хочеться більше.
Я не впевнений що краще: мої друзі щоденно возять дітей з приміського села піді Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.
Напружує таке, тому ввели чергування дідусів: кожен дідусь везе через день.
Я реально дуже скептично відношусь до навчання в таких платних ліцеях.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:51
Re: Еміграція, заробітчанство
О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)?
Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)...
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