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#<1 ... 1896189718981899 Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:00 akurt написав: Еміграція, заробітчанство

головне - забезпечити навчання дітей. головне - забезпечити навчання дітей.



Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.

Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!" Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!" finuser521

Повідомлень: 69 З нами з: 29.06.22 Подякував: 16 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:39 Ну, не факт що ви маєте рацію…

Я вже писав репортаж «з перших рук» від мами хлопця 12 років, які майже рік мешкають в місті Вінніпег.

Вона дуже задоволена навчанням в школі:

- є обовʼязковий перелік предметів для вивчення.

- є додатковий необовʼязковий - за вибором учня: то клас малювання, то клас природи, то клас додаткового вивчення фізики, то клас різьблення або ліпки з глини. І дитина в залежності від свого настрою сьогодні вільно відвідує будь-який клас.

- цікаво, що як тільки учень вийшов за паркан школи - мамі приходить СМС-повідомлення.

В школі безкоштовно дитина може вільно брати банани, яблука, тістечка, воду.

Ніде ні за що платити не треба. Школа поруч з будинком.

Для обʼєктивності: мама вважає, що вивченню математики приділяють мало часу, мамі хочеться більше.

Я не впевнений що краще: мої друзі щоденно возять дітей з приміського села піді Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.

Напружує таке, тому ввели чергування дідусів: кожен дідусь везе через день.

Я реально дуже скептично відношусь до навчання в таких платних ліцеях. akurt

Повідомлень: 9280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3476 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:51 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік. Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.

О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)?

Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)... О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)?Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2399 З нами з: 29.07.22 Подякував: 440 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:38 Re: Еміграція, заробітчанство Трохи цифр про заробітки:



Faceless

Модератор Повідомлень: 34594 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1435 раз. Подякували: 7955 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:57 Denik написав: akurt написав: Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць. Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць.

Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.

akurt написав: Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс. Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.

Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив.

І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн. Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив.І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн.



Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.

Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.

При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.

Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.

Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.

В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям? Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям? rjkz

Повідомлень: 16236 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8219 раз. Подякували: 5101 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:06 finuser521 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство

головне - забезпечити навчання дітей. головне - забезпечити навчання дітей.



Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.

Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!" Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"



Тут другой акцент.

Северная Америка - самый емкий и финансово щедрый рынок труда.

Соответственно, образование США и Канады ориентировано на этот рынок труда.

А то, что будущий авиаконструктор, например, будет ни в зуб ногой в теме "опыление крестоцветных" - ну то такое. Бывший инженер-строитель из Украины тоже как-то живет без этих бесценных (и бесполезных для него, то есть меня) знаний. Тут другой акцент.Северная Америка - самый емкий и финансово щедрый рынок труда.Соответственно, образование США и Канады ориентировано на этот рынок труда.А то, что будущий авиаконструктор, например, будет ни в зуб ногой в теме "опыление крестоцветных" - ну то такое. Бывший инженер-строитель из Украины тоже как-то живет без этих бесценных (и бесполезных для него, то есть меня) знаний. rjkz

Повідомлень: 16236 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8219 раз. Подякували: 5101 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:32 rjkz написав: finuser521 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство

головне - забезпечити навчання дітей. головне - забезпечити навчання дітей.



Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.

Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!" Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"



Тут другой акцент.

Северная Америка - самый емкий и финансово щедрый рынок труда.

Соответственно, образование США и Канады ориентировано на этот рынок труда.

А то, что будущий авиаконструктор, например, будет ни в зуб ногой в теме "опыление крестоцветных" - ну то такое. Бывший инженер-строитель из Украины тоже как-то живет без этих бесценных (и бесполезных для него, то есть меня) знаний. Тут другой акцент.Северная Америка - самый емкий и финансово щедрый рынок труда.Соответственно, образование США и Канады ориентировано на этот рынок труда.А то, что будущий авиаконструктор, например, будет ни в зуб ногой в теме "опыление крестоцветных" - ну то такое. Бывший инженер-строитель из Украины тоже как-то живет без этих бесценных (и бесполезных для него, то есть меня) знаний.

іт депендс, кому і кобила нєвєста



реальні з.п. впали, а нетвортз вернувся до рівня 2014 року, якщо до 55 виплатити кредити - єта успєшний успєх.

економіка нагадує СРСР часів застою, в політиці вашингтонський обком і генсєк який як кіт шрьодінгєра, чи доживе до виборів іт депендс, кому і кобила нєвєстареальні з.п. впали, а нетвортз вернувся до рівня 2014 року, якщо до 55 виплатити кредити - єта успєшний успєх.економіка нагадує СРСР часів застою, в політиці вашингтонський обком і генсєк який як кіт шрьодінгєра, чи доживе до виборів flyman

Повідомлень: 34071 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2745 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:51 rjkz написав: Denik написав: akurt написав: Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць. Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць.

Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.

akurt написав: Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс. Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.

Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив.

І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн. Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив.І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн.



Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.

Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.

При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.

Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.

Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.

В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям? Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?

інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести



понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?



судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство? інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довестипонаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генераламиа інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство? Shaman

Повідомлень: 5391 З нами з: 29.09.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1896189718981899 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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