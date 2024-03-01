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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:00
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
головне - забезпечити навчання дітей.
Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.
Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:39
Ну, не факт що ви маєте рацію…
Я вже писав репортаж «з перших рук» від мами хлопця 12 років, які майже рік мешкають в місті Вінніпег.
Вона дуже задоволена навчанням в школі:
- є обовʼязковий перелік предметів для вивчення.
- є додатковий необовʼязковий - за вибором учня: то клас малювання, то клас природи, то клас додаткового вивчення фізики, то клас різьблення або ліпки з глини. І дитина в залежності від свого настрою сьогодні вільно відвідує будь-який клас.
- цікаво, що як тільки учень вийшов за паркан школи - мамі приходить СМС-повідомлення.
В школі безкоштовно дитина може вільно брати банани, яблука, тістечка, воду.
Ніде ні за що платити не треба. Школа поруч з будинком.
Для обʼєктивності: мама вважає, що вивченню математики приділяють мало часу, мамі хочеться більше.
Я не впевнений що краще: мої друзі щоденно возять дітей з приміського села піді Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.
Напружує таке, тому ввели чергування дідусів: кожен дідусь везе через день.
Я реально дуже скептично відношусь до навчання в таких платних ліцеях.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:51
akurt написав:
Львовом в ліцей, за який платять 5000$ на рік.
О_о то що за елітні навчальні заклади в Україні, де навчання дітей дорожче, ніж в кращому університеті України (УКУ)?
Щодо освіти закордоном: там величезна різниця між школами. Племінник друга, закінчив 9 клас в Україні, пішов в їх старшу школу, 10 клас, в Чехії - там програма рівня 5-7 класу (дроби, відсотки, задачі на лінійні рівняння), перевівся в іншу в тому ж місті - звернувся по допомогу до мене, а там програма 1-2 курсу університету (інтеграли, диф. рівняння, обходи графу в ширину/глибину)...
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:38
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:57
Denik написав: akurt написав:
Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць.
Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.
akurt написав:
Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.
Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив.
І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн.
Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.
Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.
При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.
Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.
Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.
В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:06
finuser521 написав: akurt написав:Еміграція, заробітчанство
головне - забезпечити навчання дітей.
Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.
Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
Тут другой акцент.
Северная Америка - самый емкий и финансово щедрый рынок труда.
Соответственно, образование США и Канады ориентировано на этот рынок труда.
А то, что будущий авиаконструктор, например, будет ни в зуб ногой в теме "опыление крестоцветных" - ну то такое. Бывший инженер-строитель из Украины тоже как-то живет без этих бесценных (и бесполезных для него, то есть меня) знаний.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:32
rjkz написав: finuser521 написав: akurt написав:Еміграція, заробітчанство
головне - забезпечити навчання дітей.
Що що, а для навчання дітей Північна Америка то дуже треба сильно думати.
Скоріш зіграла закладена в совку програма "Уєхал в Амєріку = жізнь удалась!"
Тут другой акцент.
Северная Америка - самый емкий и финансово щедрый рынок труда.
Соответственно, образование США и Канады ориентировано на этот рынок труда.
А то, что будущий авиаконструктор, например, будет ни в зуб ногой в теме "опыление крестоцветных" - ну то такое. Бывший инженер-строитель из Украины тоже как-то живет без этих бесценных (и бесполезных для него, то есть меня) знаний.
іт депендс, кому і кобила нєвєста
реальні з.п. впали, а нетвортз вернувся до рівня 2014 року, якщо до 55 виплатити кредити - єта успєшний успєх.
економіка нагадує СРСР часів застою, в політиці вашингтонський обком і генсєк який як кіт шрьодінгєра, чи доживе до виборів
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:51
rjkz написав: Denik написав: akurt написав:
Дійсно «жахлива податкова пастка»: віддавати за те, що людина навчалася на платній основі аж 292 долари на місяць.
Економіка - не Ваша сильна сторона. З відео їй треба погасити 135 тис доларів з відсотками за 15 років або 180 місяців. Це не 292 долари, а 750 доларів на місяць.
akurt написав:
Дійсно, погоджуюсь: навіщо брати кредит на навчання дитини (якщо сам не заробив), краще ті гроші протанцювати в ресторації, а дитина нехай працює прибиральницею в МакДоналдс.
Знову одні емоції. За зарплату робітника американського Макдональдс в Індії або Східній Європі можна найняти інженера. Тобто потенційно при повністю відкритих ринках твитрати по 200-400 тис доларів на вищу освіту в США не окупляться ніколи у 80-90% тих, хто за них сплатив.
І будь - які кризи в ІТ починалися зі звільнень, а закінчувалися зростанням перенесення роботи на аутсорс за кордон розвинених країн.
Чувак, мне очень жаль, что из очень бедной страны сумма в 750 долларов в месяц смотрится огромной суммой.
Это сумма , которую стоит "продленка" в месяц моего младшего, когда он туда ходит 5 дней в неделю. Со следующего года он идет в частную школу к старшему, а старшего хотим дополнительно отдать на тьюторинг к младшему, чтобы подготовили к возможному экзамену по математике при поступлении в хайскул через год.
При этом мы - свежие относительно понаехи из официально самой бедной страны Европы, которые в США несколько лет, с очень далеким от совершенства Инглишем.
Теперь представь возможности людей, которые тут выросли, получили образование и работают на более высокооплачиваемых работах.
Например, знакомые моих друзей, муж и жена, оба пульманологи. Муж - завотделения частной клиники, жена тоже в этой клинике. Оценочный доход семьи - более 1 млн в год. Долларов. Не гривен. У них трое детей.
В задачнике спрашивается - сможет ли семья пульманологов дать образование своим детям?
інколи ваші пасажі протирічать тому, що ви бажаєте довести
понаїхи з бідної країни можуть собі дозволити платне навчання дітей, й планують надати вищу освіту - й це ще гроші в США не заробляли. не всі американці можуть собі таке дозволити. а що ж собі можуть дозволити успішні люди з цієї "бідної" країни?
судячи з вашої розповіді пульмонологи забезпечать своїм дітям не лише освіту, а й свою роботу. як воно - діти генерала мають стати генералами
а інші прості американці, які сплатять великі кошти за медичну освіту, але не мають батьків медиків - будуть вивчати - а що ж таке банкрутство?
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